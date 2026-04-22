Gümüşhane ihracatında dikkat çeken artış

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, yılın ilk üç ayında bölge ihracatının 302 milyon 327 bin doları Trabzon’dan, 57 milyon 804 bin doları Rize’den, 44 milyon 591 bin doları Gümüşhane’den ve 20 milyon 945 bin doları Artvin’den yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Rize’de yüzde 25, Gümüşhane’de yüzde 112 ve Artvin’de yüzde 17 artış görülürken, Trabzon’un ihracatı yüzde 17 oranında geriledi.

Sektörel bazda en fazla ihracat 186 milyon 801 bin dolarla fındık sektöründe gerçekleşti. Bunu 90 milyon 25 bin dolarla maden ve metaller, 52 milyon 285 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 40 milyon 239 bin dolarla yaş meyve ve sebze sektörleri takip etti.

Yılın ilk üç ayında bölgeden 101 farklı ülkeye ihracat yapıldı. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler ise İtalya, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Kanada ve Fransa oldu. Bu ülkeler arasında Rusya’ya yapılan ihracat yüzde 14, Gürcistan’a yüzde 5, Kanada’ya yüzde 20 ve Fransa’ya yüzde 50 oranında artarken, İtalya’ya yapılan ihracatta yüzde 40 düşüş yaşandı.

Ayrıca, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Filipinler, El Salvador, Endonezya, Arjantin, Portekiz, Mozambik, Sudan, Slovakya, Yemen, Guyana, Maldiv Adaları ve Gambiya olmak üzere 12 yeni ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi.