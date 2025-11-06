Gümüşhane ve Bayburt’u dünyaya bağlayacak havalimanı inşaatı sürüyor

Altyapı çalışmaları tamamlanan ve üstyapı çalışmalarına hız verilen Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatı devam ederken üst yapıda yüzde 70 oranında ilerleme kaydedildi.

Beraberinde Köse Kaymakamı İbrahim Pelit, Kelkit ve Köse İl Genel Meclisi üyeleriyle havalimanı şantiye alanında incelemelerde bulunan Vali Baruş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Müdür Vekili Bilal Timur’dan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

"Kaba inşaatın yüzde 70’i tamamlanmış durumda"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Baruş, "Köse ilçemiz sınırları içerisinde bulunan havalimanı üst yapı inşaatını incelemek üzere geldik. İnşaat çalışmalarının bu yıl, özellikle Ağustos ayından sonra hızlanma sürecine girdiğini görüyoruz. Kaba inşaatın yüzde 70’i tamamlanmış durumda. Bu süreç tamamlandıktan sonra içerisinin donanımlarına, ince işçiliklere geçilecek. Kule inşaatı da beton olarak tamamlanmış durumda ama çelik imalatı devam edecek. Yine itfaiye binalarımız, garajlarımız, güç dağıtım merkezi, katı atık depolama merkezi, atık su arıtma merkezleri inşaatları da devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız geldiği zaman 2026 yılında tamamlanmasının öngörüldüğünü söylemişti" dedi.

"Çalışmalar hızla sürüyor"

Şu anda şantiyede 110 görevliyle çalışmaların hızla devam ettiğini ve havaların elverdiği oranda devam edeceğini kaydeden Vali Baruş, "İnşaatta herhangi bir aksama yok. Çelik imalat tamamlandıktan sonra terminal binasının üst kısmını kapatılmasına geçilecek. İnşallah hava durumu müsait olursa bu kapatma işlemleri de yapılır. Ondan sonra iç imalatlara daha kolay geçme imkanı olur. Burası rakım olarak yüksek bir yer. Mevsim müsait olmayınca çalışmak zor oluyor" diye konuştu.

Tamamlandığında gerek pist uzunluğu gerekse teknik donanımlarıyla, terminal binasıyla güzel bir tesise kavuşulacağını vurgulayan Vali Baruş, "Şu anda güvenlik hizmeti verecek jandarmamızın kullanımına yönelik bina da yapılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çalışmasını yapmasından sonra karayoluna ulaşımı sağlayacak bağlantı yolunu da yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Burası tamamlandığında iki ilimizin de dünyaya açılan kapısı olacak"

Havalimanının hem Gümüşhane hem de Bayburt için bir şans olduğunun altını çizen Vali Baruş, "Burası tamamlandığında iki ilimizin de dünyaya açılan kapısı olacak. Özellikle yakında bulunan Köse, Kelkit, Şiran ilçelerimiz açısından da büyük bir imkan olacak burası. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelecek insanlarımız kolaylıkla memleketlerine ulaşabilecekler. Havalimanının tamamlanmasıyla birlikte özellikle çevrede bulunan tarihi ve kültürel varlıklarımızın da daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz. Özellikle Satala Antik Kentimizin de daha büyük bir ilgi göreceğini düşünüyoruz. Her açıdan bu havalimanı çevre ilçelerimiz, Gümüşhanemiz, Bayburt olarak da çok önemli bir ulaşım merkezi olacak. Bölgeye değer kazandıracak bir proje. Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.