Gümüşhane’de 6. Bölge teşvik sisteminde

Valilik Toplantı Salonunda Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay’ın katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantıda yeni teşvik sisteminin Gümüşhane'ye sağlayacağı fırsatlar ve yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Toplantının açılışını yapan Vali Aydın Baruş, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmeyi önemsediklerini ifade ederek, Gümüşhane'nin ekonomik kalkınması açısından bu tür istişare toplantılarının büyük katkılar sunduğunu belirtti.

Vali Baruş konuşmasında şunları söyledi: 'Bugün burada bir araya gelmemizin temel amacı, Gümüşhane'nin ekonomik ve ticari hayatında yaşanan gelişmeleri hep birlikte değerlendirmek, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını istişare etmektir. Hepinizin çok değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Bildiğiniz üzere ilimiz adına sevindirici bir gelişme yaşandı. Gümüşhane, devletimizin kalkınmada öncelikli iller için öngördüğü 6. bölge teşvik sistemine dâhil edildi. Bu önemli adımda, Ticaret ve Sanayi Odamız başta olmak üzere ilgili kurumlarımız ve milletvekillerimiz yoğun gayret gösterdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu karar, ilimizin ekonomik yapısını canlandırmak adına çok büyük bir fırsattır.'

Gümüşhane'yi önemli bir alternatif hâline getiriyor

Gümüşhane'nin ulaşım ve altyapı olanakları açısından bazı sınırlılıkları olsa da bu teşvik sistemi sayesinde yatırımcılar için risk olarak görülen pek çok unsurun telafi edilebilir hale geldiğini vurgulayan Vali Baruş, 'Artık yatırım yapmak isteyen girişimciler, devletimizin sunduğu en yüksek teşvik oranlarından faydalanabilecek. Bu gelişme, yalnızca il dışından yatırım çekmek açısından değil, aynı zamanda büyükşehirlerdeki mevcut yatırımlarını daha cazip bölgelere taşımayı düşünen sanayiciler için de Gümüşhane'yi önemli bir alternatif hâline getiriyor' dedi.

Bundan sonraki süreçte herkese büyük sorumluluklar düştüğünün altını çizen Vali Baruş, 'İlimize yatırım yapmak isteyen girişimcileri doğru bilgilendirmeli, onlara yol göstermeli, yatırım ortamını her açıdan cazip hâle getirmeliyiz. Üniversitemiz, kalkınma ajansımız ve ilgili tüm kamu kurumlarımız bu sürecin parçası olmalı; birlikte hareket ederek ilimize katma değer sağlayacak yatırımları çekmeliyiz? diye konuştu.

Gümüşhane için belirlenen öncelikli sektörler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her il için belirlenen öncelikli sektörlerin açıklandığını ifade eden Vali Baruş, Gümüşhane için belirlenen dört ana sektör olan entegre süt tesisleri, mikronize kalsit (kalker) üretimi, feldispat madeni üretimi ve balık yumurtası üretimini katılımcılarla paylaştı. Bu dört sektörün her yıl güncellenebileceğini, gelişme göstermeyen alanların yerine yeni stratejik sektörlerin belirlenebileceğini ifade eden Vali Baruş, ayrıca, girişimcilerin sadece bu alanlarla sınırlı kalmayıp farklı sektörlerde de değerlendirme yapabileceklerini, ancak teşvik oranlarının öncelikli sektörlere odaklı olduğunu vurguladı.

Toplantı Gümüşhane'de yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik oluşturulacak yol haritası ile ilgili katılımcıların önerileri ve değerlendirmeleri alınması ile son buldu.

Toplantıya geniş katılım sağlandı

Toplantıya Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Oktay Yıldız, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mazman, , OSB Müdürü Metin Şeker, Gümüşhane Bakkallar ve Manifaturacılar Odası ve Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yasin Zengin, Gümüşhane Sanatkarlar Odası Başkanı Erorhan Kullukçu, Gümüşhane Kamyoncular, Otomobilciler ve Şoförler Odası Başkanı Ekrem Sarı, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Rifat Çilenk, Gümüşhane Ziraat Odası Başkanı Adem Okur ve ilgili kamu kurum müdürleri katıldı.