Gümüşhane’de yerel kalkınma toplantısı

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akçay, verilen desteklerden iş dünyasının en verimli şekilde faydalanması için çalıştıklarını aktardı. Bölgesel bir teşvik sisteminin hayata geçirilmesinin Gümüşhane iş dünyasını çok daha mutlu edeceğini ve bölgesel kalkınmaya daha fazla katkı sunacağını belirten Başkan Akçay, “Elimizdeki mevcut teşviklerden en verimli şekilde faydalanmak için ilgili kurumlarımız ve üyelerimizin işbirliği içerisinde çalışması çok önemli “ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ise KOSGEB Gümüşhane İl Müdürü Harun Sakarya tarafından ’ 2026 İstihdamı Koruma Destek Programı’’ hakkında, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Gümüşhane Yatırım Destek Ofisi Yetkilisi M. Çağrı Tiktaş tarafından ise ‘2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’ üzerine bilgilendirme yapıldı. Seminer katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve görüş alışverişi ile son buldu.