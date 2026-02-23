Gümüşte "fiziki teslimat" alarmı: Piyasalarda gözler 27 Şubat'a çevrildi

Dr. Nuri Sevgen, Borsa İstanbul’un haftaya BİM’in bedelsiz sermaye artırımı haberinin endeks üzerindeki %6’lık etkisi sayesinde yukarı yönlü bir açılışla başladığını belirtti. Endekste 14.000 puan seviyesini kritik direnç, 21 günlük ortalamaya tekabül eden 13.600 civarını ise ana destek noktası olarak tanımladı. Küresel piyasalarda Meksika’daki kartel operasyonu sonrası yaşanan iç karışıklıkların ABD borsaları ve gümüş arzı üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi. Haftanın en önemli küresel verisi olarak Çarşamba günü açıklanacak Nvidia bilançosuna işaret ederek, bu sonucun piyasa likiditesi için belirleyici olacağını vurguladı.

Emtia ve bankacılık sektörüne dair kritik seviyeler

Dr. Sevgen emtia tarafında, gümüşün 83 dolar direncini aşarak teknik olarak "al" sinyali ürettiğini ve 100 dolar üzerini hedefleyebileceğini açıkladı. Ancak 27 Şubat tarihinde yaşanacak fiziki teslimat bildirimlerinin, borsadaki yetersiz fiziksel stok nedeniyle agresif fiyat hareketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Altın fiyatlarında ise 5.000 dolar üzerindeki kalıcılığın 5.500 dolar bandına doğru bir yükseliş potansiyeli taşıdığını ifade etti. Bankacılık sektöründe Goldman Sachs’ın hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize etmesinin (Akbank, İş C, Yapı Kredi, Garanti) sektördeki alım iştahını desteklediğini belirtti.

Dr. Sevgen, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yeni düzenleme taslağıyla serbest fonlara devlet tahvili alma zorunluluğu getirilmesinin bazı yatırımcılar için tercih sebebini değiştirebileceğini, ancak büyük pay sahiplerinin KAP’ta ilan edilmesinin şeffaflık açısından doğru bir adım olduğunu savundu. Makroekonomik tarafta, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam ederek politika faizini %30 seviyelerine kadar çekmesini beklediğini dile getirdi. Dr. Sevgen son olarak, ABD-İran gerginliğini piyasalar üzerinde bir "Demokles'in Kılıcı" olarak nitelendirdi ve bölgedeki olası bir hareketlilikte Türkiye’nin ticari risklerinin yanı sıra geçmişteki örneklere benzer mali destekler de alabileceği ihtimalini hatırlattı.