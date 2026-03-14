Gümüşte sert düzeltme: Güvenli liman arayışı sona mı eriyor?

Değerli metaller piyasasında ibre aşağı döndü. Ons gümüş, dolar endeksinin zirve zorlaması ve jeopolitik risklerin "güvenli liman" talebini karşılamada yetersiz kalmasıyla 31,20 dolar seviyesine kadar geriledi. Haftalık bazda yaklaşık %4,2 değer kaybeden gümüş, hafta başındaki 34 dolarlık zirvesinden hızla uzaklaşarak yatırımcılar arasında "kar satışı" mı yoksa "trend değişimi" mi sorusunu doğurdu.

Doların yükselişi ve faiz baskısı

Gümüş fiyatlarındaki bu ani geri çekilmenin arkasında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon verileri sonrası faiz indirimlerini öteleyebileceğine dair güçlenen sinyaller yer alıyor. Küresel enerji maliyetlerindeki artışın tetiklediği enflasyon endişeleri, yatırımcıları faiz getirmeyen gümüş yerine Amerikan dolarına yönlendirdi. Gümüşün sadece bir yatırım aracı olarak değil, endüstriyel talep tarafında da artan maliyet baskısı nedeniyle zorlandığı görülüyor.

Fiziki talep ve stok krizi

Fiyatlardaki düşüşe rağmen gümüş, derin bir arz-talep dengesizliğiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Gümüş Enstitüsü (Silver Institute) raporları, piyasanın üst üste altıncı kez "arz açığı" ile kapanacağına işaret ediyor. Özellikle güneş enerjisi ve yapay zeka donanımlarında kullanılan gümüş miktarının artması, küresel stokların son yılların en düşük seviyelerine gerilemesine yol açtı. Mevcut fiyat düşüşünün, bu devasa arz açığı karşısında geçici bir teknik düzeltme olduğu değerlendiriliyor.

Yatırımcı için destek arayışı

Teknik analizler, gümüş için 31 dolar seviyesinin kritik bir destek noktası olduğunu, bu seviyenin altındaki kapanışların düşüşü 28 dolar bandına kadar derinleştirebileceğini gösteriyor. Ancak Hindistan ve Çin gibi dev pazarlardan gelen fiziki alım iştahı, fiyatların daha fazla sarkmasını engelleyebilir. New York seansından gelen son veriler, gümüşün önümüzdeki haftaya bir toparlanma umuduyla mı yoksa yeni bir satış dalgasıyla mı başlayacağını netleştirecek.