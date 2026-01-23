Gümüşte tüm zamanların en yüksek seviyesi

Şanghay’dan New York’a uzanan perakende piyasalardaki güçlü talep ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesi, fiyatlardaki yükselişte etkili oldu. 2025 yılında fiyatı iki kattan fazla artan gümüşte, son yükselişle birlikte yıl başından bu yana elde edilen kazanç yüzde 40’a yaklaştı.

Küresel belirsizlikler talebi artırdı

Değerli metallere yönelik yatırımcı ilgisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk yılında artan ticari, jeopolitik ve para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle güç kazandı. Bu belirsizlik ortamı, gümüşü yeniden ön plana çıkaran unsurlar arasında yer aldı.

Gümüş fiyatlarındaki haftalık yükselişin, Washington’un Avrupalı müttefikleriyle ilişkilerinde yaşanan ayrışmalar ve Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik son girişimlerin henüz sonuç vermemesiyle hız kazandığı belirtildi.

Fed tartışmaları piyasaları etkiledi

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bağımsızlığına yönelik tartışmalar da değerli metallere olan talebi destekledi. Donald Trump’ın bir sonraki Fed başkanı için görüşmeleri tamamladığını açıklaması, merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıyarak gümüş başta olmak üzere değerli metal fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.