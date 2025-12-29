Gümüşte üç haneli senaryo

Jeopolitik risklerin artması ve ABD faiz indirimlerine yönelik beklentilerle desteklenen talep sayesinde gümüş, ilk kez ons başına 79 doları aştı. Fiyatlar bu yıl yüzde 174 yükseldi.. Uzmanlara göre 80 dolarla fl ört eden ons gümüş için artık 100 doların konuşulması şaşırtıcı olmaz.

ABD Başkanı Trump’ın Venezuela petrol tankerlerine abluka ilan etmesinin üzerinden bir haftadan fazla süre geçtikten sonra, küresel arzda potansiyel aksamalara ilişkin süregelen endişeler, metal için güvenli liman talebini artırdı. Yükseliş, merkez bankalarının sürekli alımları, borsa yatırım ürünlerine istikrarlı girişler ve ABD Merkez Bankası’nın bir dizi faiz indirimiyle daha da güçlendi; piyasalar 2026’da ek gevşemeyi giderek daha fazla fiyatlıyor.

Gümüş fiyatları 80 dolar civarında seyrederken, uzmanlar 2026 yılına kadar 100 dolara ulaşma potansiyeli konusunda tahminlerde bulunuyor. SMC Global Securities’in Kıdemli Emtia Araştırma Analisti Ravinder Sharma, “Piyasalar 2026’ya doğru ilerlerken, ons başına 100 dolarlık seviye artık tamamen spekülatif bir tahmin olarak görülmüyor” açıklamasında bulundu. Uzman isim “Şu anda geçerli olan genel görüş, ons başına 70 ila 85 dolar aralığında bir fiyat. Ancak gümüşün yüksek beta özellikleri, önemli direnç seviyeleri aşıldığında fiyat hareketlerinin altına göre daha hızlı ivme kazanma eğiliminde olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullanıyor.

Gri metale dalya dedirtebilecek 5 faktör

1. ARZ AÇIĞI

Gümüş fiyatlarındaki olağanüstü artışın ardında temel bir arz-talep kuralı yatıyor. Reliance Securities’in Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi, “Gümüş, çok yıllık bir arz açığı içinde bulunuyor; küresel maden üretimi talebin gerisinde kaldı ve yer üstü stokları azalıyor. Fiziksel piyasadaki yapısal sıkılık, açıklar derinleşirse çok daha yüksek fiyatları destekleyebilir” diyor.

2. GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL TALEP

Bu metal, birçok sektör için hayati öneme sahip. Reliance Securities’in Kıdemli Araştırma Analisti Jigar Trivedi,”Gümüş, güneş panelleri, elektrikli araçlar (EV’ler), 5G/yapay zeka elektroniği ve diğer temiz teknoloji altyapılarında hayati öneme sahip. Bu sektörler büyüdükçe, endüstriyel talep arzı aşabilir ve piyasaları daha da daraltabilir. Bu faktörler devam ederse, fiyatı 2026’da üç haneli rakamlara ulaşabilir” diyor.

3. GÜVENLİ LİMAN TALEBİNDE ARTIŞ

ABD dolarının değer kaybetmesi ve jeopolitik gerilimler gibi çeşitli faktörlerin bir araya gelmesi, gümüş fiyatları için elverişli bir ortam yarattı. ABD’den gelecek faiz indirimleri ve zayıfl ayan dolar endeksi beklentileri, jeopolitik gerilimdeki artışla birleşince, güvenli liman yatırımlarını ve spekülasyonu tetikliyor.

4. ALTIN-GÜMÜŞ ORANININ DARALMASI

Mevcut altın-gümüş oranı 60 civarında olup, bu da gümüş fiyatlarının güçlü bir performans sergilediğini gösteriyor. Altın-gümüş oranı bir birim altın almak için kaç birim gümüşe ihtiyaç duyulduğunu ölçer. Sharma’ya göre, altın-gümüş oranı, 30:1 ila 40:1 arasındaki tarihi süper döngü seviyelerine doğru hareket etmeye devam ederse, 100 dolara doğru bir hareket matematiksel olarak mümkün hale gelir.

5. DAHA FAZLA PARASAL GEVŞEME

ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl yapacağı ek faiz indirimleri, kıymetli metal fiyatlarındaki yükseliş trendini destekleyebilir.