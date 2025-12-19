Gümüşte yeni rekor: 67 dolar seviyesi de aşıldı

Gümüş, ons başına 67 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Son yükselme ile birlikte gümüş bu yıl yüzde 133 değer kazanmış oldu.

Gümüş fiyatları en son dün ons başına 66,50 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırmıştı. Gümüş bugün de yükselişini sürdürdü.

ETF girişleri ve yatırımcı iştahı güçlü

Gümüş destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin sürdüğü belirtilirken, yatırımcı ilgisinin yüksek seyrini koruduğu ifade edildi. Bu durum, fiyatlardaki yükseliş trendini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.