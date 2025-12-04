Gümüşteki fiyat artışı %100’ü devirdi, gözler yeni zirvelere dikildi

Gümüş fiyatları, derinleşen arz daralması ve Fed’in faiz indireceği beklentileriyle yılbaşından bu yana yüzde 100’ü aşan bir ralliye imza attı. Metal dün spot piyasada ons başına 58,94 doları test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Vadeli işlemlerde 60 doların üzeri test edildi.

Yatırımcıların fiziksel metale yönelmesi, ETF girişlerinin hızlanması ve küresel stokların tarihi düşük seviyelere gerilemesi ralliyi beslemeye devam ediyor. ABD faiz vadeli işlemlerinde gelecek hafta için faiz indirimi olasılığı yüzde 89’a yükselirken, düşen reel getiriler gümüşü yılın en güçlü performans gösteren varlıklarından biri haline getirdi.

Bloomberg verilerine göre gümüş destekli ETF’lerde sadece bir günde 200 tonluk artış yaşandı ve toplam varlıklar 2022’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Geçen ay Londra’ya gerçekleşen rekor giriş, diğer merkezlerdeki stokları eritirken Şanghay Vadeli İşlemler Borsası depolarındaki gümüş miktarı on yılın en düşük seviyesine geriledi.

Londra’daki fiziksel sıkışıklık piyasayı kilitledi

Ekim ayındaki tarihi daralma, Londra kasalarında “serbest dolaşımdaki” metal miktarının hızla çökmesine neden oldu. Leasing programlarına bağlı olmayan, ipoteksiz metal bulunamaması kiralama oranlarını sert biçimde yükseltirken, kısa pozisyon sahiplerini pozisyon kapatmaya zorladı. Piyasada “fiyatın ikinci plana düştüğü, metalin kendisini bulmanın öncelik haline geldiği” bir dönem yaşandığı belirtiliyor.

Çin tarafında ikinci arz şoku

Arz daralmasını derinleştiren ikinci etken ise Çin’den geldi. Şanghay depolarındaki gümüş stoklarının on yılın dibine gerilemesi, hem fotovoltaik sektöründeki güçlü tüketimi hem de Londra’daki açığı kapatmak için yapılan sevkiyatları yansıtıyor. Özellikle güneş paneli üretiminde kullanılan gümüşe yönelik talep, küresel arz esnekliğinin düşük olması nedeniyle fiyat baskısını artırıyor.

Gümüşün 2025 yılında ABD Kritik Mineraller Listesi’ne eklenmesinin de geniş kapsamlı etkileri oldu. Tüm bu dinamikler birleşirken, piyasalarda gümüşün kısa vadede 60 dolar seviyesini test etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Arzın hızlı toparlanmaması ve yatırım talebinin güçlü kalması, rekor rallinin bir süre daha devam edebileceği sinyali veriyor.

BofA 65 dolar öngörüyor

Bank of America (BofA 2026 için gümüşün ons fiyatının 65 dolar/onsa kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bankanın raporunda, olası bir kısa vadeli düzeltme uyarısı yapılmasına rağmen, arz kısıtları ve yatırım talebi ortamı 65 dolar/ons hedefini desteklediği belirtiliyor.