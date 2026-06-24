Günel, güç elektroniğinde yerli üretimle ithalatı ikame etti

BARIŞ SEDEF

Savunma sanayi, tekstil, enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren Günel Holding, üretimini 6 farklı tesiste sürdürüyor. Holding çatısı altında yer alan Güçelsan firması ise başta frekans konventörleri olmak üzere elektronik ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyor. Holding olarak yürüttükleri çalışmaları ve planlarını EKONOMİ’ye anlatan Günel Holding CEO’su ve Güçelsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ali Tutar, bünyelerindeki firmaların değerleme süreçlerini başlattıklarını söyleyerek, “Halka arzda şirket bazında lokomotifimiz Güçelsan olacak. Stratejimizi netleştirdikten sonra 2027’nin son quarter'ında halka arz olmayı planlıyoruz” dedi.

Frekans konventörlerinin güç elektroniği konusunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tutar, “Önceleri bu ürün yurt dışından ithal edilirken yaptığımız çalışmalarla bu ürünü yüzde 65 yerlilikle üretmeye başladık. Yurt dışındaki firmalara nazaran üründe dörtte bir oranında maliyet avantajı sağlıyoruz” diye konuştu.

Aspilsan’la güç elektroniği konusunda işbirliği

Tutar, “SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında ASPİLSAN Enerji ile imzaladığı iş birliği anlaşmasıyla enerji teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu anlaşma; yalnızca iki kurum arasında kurulan bir ortaklık değil, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı, yüksek teknoloji üretimi ve küresel rekabet gücü açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Günel Holding, bu hamleyle enerji teknolojilerinde oyun kurucu rolünü daha da netleştiriyor” dedi.

Kesintisiz güç kaynakları konusunda da ASPİLSAN’la önemli bir iş birliği yaptıklarını kaydeden Tutar, bu kapsamda savunma sanayi firmalarına UPS tedariği yaptıklarını söyledi. Tutar, savunma sanayi alanında enerji depolama konusunda da iyiniyet anlaşması imzaladıklarını mevcut projenin 320 megawatt büyüklüğünde olduğunu kaydetti. Atış sistemlerini besleyen 400 Hz’lik frekans konventörlerine yönelik Ar-Ge çalışmalarından bahseden Tutar, bu ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini testlerin bittiğini ve ürünün envantere girmeyi beklediğini söyledi. Günel Holding’in stratejik sektörlerde büyümesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çeken

Diyarbakır’da da yatırım gündemde

Yalova Avrasya OSB’de 8 bin 700 metrekarelik kapalı tesis yatırımı yapacaklarının altını çizen Tutar, “Burada da konteyner tip enerji besleme sistemleri yapacağız. Yatırımımızın toplam değerinin 20 milyon Euro olmasını öngörüyoruz. İlk etapta ise 6 milyon Euro ile başlayacağız” dedi. 6 farklı tesiste yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Tutar, Diyarbakır'da, 28 bin metrekarelik tesislerinde ilerleyen dönemlerde konteyner tip mobil komuta kontrol merkezi yatırımı yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Şirket değerlemeleri devam ediyor

Önümüzdeki dönemde gündemlerinde halka arz olma hedefi de olduğunu kaydeden Günel Holding CEO’su ve Güçelsan Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ali Tutar, “Halka arz konusunda çalışmalarımız var. Bünyemizdeki şirketlerin değerlemelerini yaptırıyoruz. Önümüzdeki 1 yıl bu şekilde geçecek. 2027’nin 6 ayından sonra ya şirket bazında ya da konsolide holding olarak halka açılmayı öngörüyoruz. Halka arzda şirket bazında lokomotifimiz Güçelsan olacak. Stratejimizi netleştirdikten sonra 2027’nin son çeyreğinde halka arz olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Tutar, halka arzdan elde edilecek gelirin yeni yatırımlarda kullanılacağına dikkat çekti.

Enerji depolamanın önemi artıyor

ABD/İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın enerji depolama sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Tutar, birçok ülkenin bu alandaki yatırımları hızlandırdığına dikkat çekti. Enerji depolama ve sistem entegrasyonu alanında global ölçekte büyüyecek bir yapı kurduklarına vurgu yapan Tutar, enerji depolama teknolojilerinin yeni dünyanın en stratejik alanlarından biri olduğunu belirtti. Tutar, “Enerjiyi depolayabilen ülkeler, geleceği yönetir. Biz de bu geleceğin inşasında aktif rol alıyoruz.” dedi. Günel Holding’in odaklandığı üç temel alan hakkında bilgi veren Tutar şunları söyledi: “Yüksek kapasiteli enerji depolama sistemleri, Akıllı enerji yönetimi ve sistem entegrasyonu, Uluslararası pazarlara ölçeklenebilir teknoloji çözümleri. Bu üç alan şirketimizin ana odak noktasında yer alıyor. Yaptığımız Aspilsan yaptığımız işbirliğiyle sadece Türkiye’de değil, Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada ana çözüm ortağı olacağız. Günel Holding artık bölgesel bir oyuncu değil; küresel bir marka olma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyoruz”

Depolama sistemleri arz güvenliğinde kritik yere sahip

Yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasına bağlı olarak depolama sistemlerine yapılan yatırımların da paralel bir şekilde artması gerektiğini dile getiren Murat Ali Tutar, “Yenilenebilir enerji entegrasyonu ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi açısından depolama sistemlerine yapılan yatırımlar önemli. Bu alanda Enerji Bakanlığı tarafından oluşturulacak stratejilere sektörün uyum sağlaması enerji arz güvenliğinin pekiştirilmesi açısından son derece kıymetli” değerlendirmesinde bulundu.

Ar-Ge’ye ayırdığı payı artırıyor

Ürün geliştirme süreçlerinde Ar-Ge’nin önemine değinen Tutar, “ Hem enerji depolama hem de savunma sanayii alanında katma değerli ürün ortaya koymak istiyorsak bu kapsamda Ar-Ge çalışmaları vazgeçilmez bir yere sahip. Bizde holding olarak Ar-Ge’ye bütçemizde Ar-Ge’ye ayırdığımız payı her geçen gün artırıyoruz” ifadelerini kullandı.