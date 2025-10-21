  1. Ekonomim
  3. Güneş enerjisi, Türkiye’nin en düşük maliyetli elektrik üretim kaynağı oldu
Son yıllarda üretim maliyeti hızla gerileyen güneş enerjisi, Türkiye’nin en düşük maliyetli elektrik üretim kaynağı konumuna geldi.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni analizine göre, rüzgar enerjisi santrallerinin kurulum maliyeti yüzde 40, güneş enerjisi santrallerinin ise yüzde 77 geriledi.

Güneş enerjisinde maliyetler hızla düşüyor

Kurulum maliyetlerindeki düşüş, santrallerin yaşam boyu elektrik üretim maliyetlerinin de azalmasını sağlıyor. Bu kapsamda, santral kurulum maliyetlerindeki bu düşüş güneşten elektrik üretim maliyetini yüzde 69 azaltarak, güneş enerjisini Türkiye'nin en ucuz elektrik üretim kaynağı haline getirdi.

Yeni santrallerde üretim maliyeti 43 dolar

Türkiye'de yeni kurulacak bir güneş enerjisi santralinde üretim maliyeti megavatsaat başına 43 dolar olarak hesaplandı.

Öte yandan Ember'in analizinde, Türkiye'de son alınan kararla yerli kömür santrallerine megavatsaat başı 75 dolar fiyat alım garantisi sağlandığı anımsatılarak, söz konusu fiyatın yerli kömür santrallerinin son bir yıldaki ortalama elektrik satış fiyatından yüzde 12 ve ortalama elektrik üretim maliyetlerinden yüzde 36 daha yüksek olduğu kaydedildi.

Yerli kömür santrallerine bu teşvikle dört yıllık dönemde 8,7 milyar doları bulan harcama yapılacağı belirtilen analizde, mevcut kaynakların kömür yerine şebekenin modernizasyonu ve güneş enerjisi santrallerinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasına ayrılması durumunda, Türkiye'nin 2035'e kadar 120 gigavat yenilenebilir enerji hedefine ulaşabileceği aktarıldı.

“Türkiye potansiyelini tam kullanmalı”

Raporun yazarı Ember'in enerji analisti Çağlar Çeliköz, kömür teşviklerinin şebekenin modernizasyonuna aktarılmasının, rüzgar ve güneş santrallerinin bağlantı kapasitesini artırarak 2035 hedeflerine ulaşmayı hızlandıracağını belirterek, Türkiye'nin güneş enerjisinde önemli ilerleme kaydettiğini ancak potansiyelinin tamamını kullanmak için hala ciddi adımlar atılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

