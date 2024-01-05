Güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon liraya kadar destek

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA



Finansmanını Avrupa Birliği’nin sağladığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve TÜBİ- TAK’ın koordine ettiği Türkiye Yeşil Sanayi Projesine başvurular sürüyor. Toplam 450 milyon Euro kaynağın bulunduğu proje kapsamında, güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon lira, temiz ve döngüsel ekonomi yatırımlarına ise 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak. “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” bilgilendirme toplantısı, Ankara Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde; KOSGEB ve TÜ- BİTAK yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Proje kapsamında KOBİ’lere güneş enerjisi yatırımları projelerinde, 14 milyon liraya kadar yüzde 60 oranında destek sağlanacak. Bu destek makine teçhizat giderleri için kullanılabilecek. Destek oranı, deprem felaketinin yaşandığı illerden Adana, Diyarbakır, Elazığ ile Gaziantep (Nurhak/Islahiye hariç) yüzde 80, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş Malatya ile Gaziantep’in Nurhak ve Islahiye ilçelerinde yüzde 90 olarak uygulanacak. Değeri 500 bin lira ve üzerinde olan teçhizat için en az 2 adet piyasa araştırma bilgisi yer alacak.

Proje tutarının yüzde 70’i kadar

Temiz ve döngüsel ekonomi alanında ise işletmelere 4 milyon liraya kadar proje tutarının yüzde 70’i oranında destek verilecek. Bu kapsamda makine ve teçhizat alımına 3.5 milyon liraya kadar destek verilirken, personel, yazılım ve hizmet alımı giderlerine ise 500 bin liraya kadar geri ödemeli destek sağlanacak.

İşletmeler bu kategoride; Enerji verimliliği; Su verimliliği, Hammadde verimliliği, Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, Endüstriyel simbiyoz, Döngüsel ekonomi alanlarında destek başvurusu yapabilecekler. Her iki program için de 8 Aralık 2023’te başlayan başvurular, 30 Kasım 2024’e kadar sürecek.

Findekste orta risk şartı, bilanço proje bütçesinden büyük olamayacak

Desteğe en az 1 milyon lira ve üzerindeki projeler için başvurulabilecek. Finansman desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin en az 2 yıl önce kurulmuş olma şartı yanı sıra, findeks kredi notu endeksinde ‘orta riskli’, ‘az riskli’, ‘iyi’ veya ‘çok iyi’ gruplarından birisinde yer alma şartı bulunuyor.

Başvuranların bilanço veya net satış hasılatı, proje bütçesinden daha büyük olamayacak. Başvuru öncesi 12 aya ait toplam enerji tüketimi 20 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) veya üzerinde olacak.

“Paramız var gelin kullanın”

Tanıtım toplantısında konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOBİ’leri yeni döneme hazırlanabilmeleri için çevre dostu projelerin sanayicilerle buluşmasını amaçladıklarını belirterek, “Paramız var gelin kullanın” dedi. İbrahimcioğlu, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’nin tanıtımı için ilk organizasyonu Ankara Sanayi Odası ile yaptıklarını belirtti. ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata ise sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirterek, sanayicilerin sürdürülebilirlik risklerini doğru yönetmeleri gerektiğinin altını çizdi. Çevre, iklim sorunlarıyla karbon düzenlemesinin sanayide değişim ihtiyacını ortaya koyduğunu söyleyen Ercan Ata, yeşil sanayi ve döngüsel ekonomi kavramlarının farkında olduklarını kaydetti. Ata, sanayinin yeşil dönüşümünün, sadece çevresel sürdürülebilirlik için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik için de kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. ASO’nun yeşil dönüşüme yönelik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ata, sanayicilerin; ham madde kullanımı, atık yönetimi, karbon salınımı, su ve atık su yönetimi konularında ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre değerlendirmeleri içeren çevresel durum raporları hazırladıklarını anlattı. Toplantıya ayrıca; TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Başkanı Mehmet Aslan, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu ve Burcu Özbozkurt, TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk ile çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı.

Desteklere başvurabilecek faaliyet grupları

İmalat sektörünün tümü, Motorlu taşıt ve motosikletlerin onarımı, Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı, Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç), Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç), Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri, Telekomünikasyon, Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, Bilgi hizmet faaliyetleri, Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri, Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri, Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, Reklamcılık ve piyasa araştırması, Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, Diğer hizmet faaliyetleri.