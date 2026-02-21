Güneşe 2 milyar dolarlık imza atıldı!

Bakan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen Sivas ve Taşeli Güneş Enerjisi Santrali Projeleri İmza Töreni'nde konuştu. Suudi Arabistan ile 3 Şubat'ta imzalanan Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma'ya değinen Bayraktar, "Yaptığımız bu anlaşma, her iki ülke için enerji alanında atılmış çok stratejik bir adım. Bu çerçevede Suudi Arabistan, Türkiye'de toplam 5 bin megavat gücünde güneş ve rüzgar santrali inşa edecek. Bugün, bu işbirliğini Acwa şirketi ile somut hale getiriyoruz. Anlaşmayı fiiliyata geçirerek deyim yerindeyse sahaya çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Acwa'nın Sivas ve Karaman Taşeli'nde 1000'er megavatlık GES kuracağını dile getirdi.

"Sivas'ta her bir kilovatsaat elektrik için 2,35 Euro/sent satış fiyatı üzerinde mutabakat sağlandı." diyen Bayraktar, şunları kaydetti: "Karaman Taşeli'nde ise üretilen elektriği bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla, kilovat başına sabit 1,99 Euro/sentten alacağız. Bu fiyatlar, 25 yıl boyunca geçerli olacak. Toplam alım süresi 30 yıl. İlk 5 yıl içinde inşa edilecek santrallerde YEKA yarışmalarında olduğu gibi teşvik mekanizması olacak ancak bu teşvik, üretilen elektriğin serbest piyasaya satış hakkı yerine ortalama piyasa fiyatının altında belirlenen kilovatsaat başına 4,75 Euro/sent üzerinden uygulanacak. 2 bin megavatlık iki proje, yaklaşık 2 milyar dolarlık bir yatırım anlamına geliyor."

Yerlilik en az yüzde 50 olacak

Sivas ve Taşeli GES projeleriyle toplam 2 milyon 100 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı bilgisini paylaşan Bayraktar, "Burada önemli bir diğer husus da yerlilik. Hem Sivas'ta hem Taşeli'nde yerlilik oranı en az yüzde 50 olacak. Bu projelerin temellerini bu yıl içerisinde atacağız. 2028 başlarında da her iki santral ticari işletmeye geçecek ve en kısa zamanda tam kapasiteye ulaşacak. Toplam 5 bin megavatlık anlaşmanın ikinci fazında ise 3 bin megavatlık ilave güneş ve rüzgar enerjisi santralleri yatırımı yapılacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen imza töreninde Sivas ve Taşeli GES projelerine ilişkin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Acwa arasında yatırım anlaşması, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Acwa arasında da elektrik satın alım anlaşması imzalandı. Yatırım anlaşmasına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan ile Acwa Başkan Yardımcısı Raad Al-Saady imza attı, elektrik satın alım anlaşmasını da EÜAŞ Genel Müdürü Zafer Benli ile Acwa Türkiye-Azerbaycan Ülke Genel Müdürü Mehmet Selim Güven imzaladı.