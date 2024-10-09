Güneşte kurutuluyor, Yozgat'tan yurt dışına ihraç ediliyor!

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde belediyenin de katkılarıyla geliştirilen proje çerçevesinde ilçede 120 dekar alana 3 yıl önce deneme amacıyla domates ekimi yapıldı. Proje sonunda yılda ortalama 600 ton domates üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 60 çalışanın yer aldığı projede tarladan bin bir zahmetle toplanan domatesler, traktörlerle kurutulmak üzere belirlenen alanlara getiriliyor. Burada istihdam edilen kadınlar, domatesleri keserek beyaz bezlerin üzerinde kurutulmaya hazır hale getiriyor. Tuzlandıktan sonra güneşte yaklaşık bir hafta kuruyan domatesler daha sonra satışa hazır hale geliyor. Tamamen doğal yollarla yapılan kurutulmuş domatesler, yurtdışı başta olmak üzere ülkenin birçok şehrine gönderilmek üzere satışa sunuluyor. Kurutulmuş domatesler özellikle kışın kahvaltıda tüketiliyor. Bu proje ile üretime destek sunan Çekerek ilçesindeki kadınlar da aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

İlçedeki kadınlar kurutulan domateslerin çevre illerdeki fabrikalarda değil kendi illerine kurulacak fabrikalarda işlenip değerlendirilmesini de istiyor.

“Ev ekonomimize katkı sunuyoruz”

3 yıldır domates tarlasında çalıştığını söyleyen Kezban Yıldırım, “Traktörlerle gelen domatesleri serdiğimiz bezlerin üzerinde ikiye ayırıyoruz ve kurutuyoruz. Bizim burada kuruttuğumuz domatesler işlendikten sonra ihraç ediliyor. Önümüzdeki yıllarda da bunun devamını bekliyoruz, ilçedeki bütün kadınlar burada geçim derdinde. Burada çalışıp evlerine ekmek götürüyorlar. Bu bizim için çok iyi oldu. Ayrıca Yozgat’ta salça fabrikasının kurulup bu domateslerin başka yerde değil de burada işlenmesini ve daha fazla iş istihdamı olsun istiyoruz” dedi.

“İlçemize salça fabrikası kurulsun”

Hilal İnaç ise bu yıl itibariyle domates hasadına katıldığını söyleyerek, “Burada çalışan birçok kadın evine ekmek götürüyor. Biz yetkililerimizden salça fabrikası istiyoruz. Daha çok kişiye iş imkanı sağlansın. Bu tarlada 70 kişi çalışıyorsa eğer fabrikayla bu sayı daha artsın istiyoruz” şeklinde konuştu.