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Güney Afrika ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

Güney Afrika ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı.

Haber Merkezi
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Güney Afrika ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı
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Güney Afrika Cumhuriyeti, 2024'ün temmuz-eylül döneminde yüzde 0,3 oranında küçüldü.

Güney Afrika İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde tarım, ulaştırma ve ticaret sektörlerinde düşüş görüldü.

İmalat, madencilik, finans ve hizmet sektörlerinde ise büyüme kaydedildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daralan Güney Afrika ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 0,4 büyümüştü.​​​​

Ekonomi
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