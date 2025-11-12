  1. Ekonomim
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde işsizlik oranı 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 1,3 düşüşle yüzde 31,9’a geriledi.

Güney Afrika'da işsizlik oranı geriledi
Güney Afrika İstatistik Kurumunun (Stats SA) verilerine göre, yüksek işsizliğin kronik bir sorun haline geldiği 63 milyon nüfuslu Güney Afrika'da, bu yılın üçüncü çeyreğinde işsiz sayısı yaklaşık 360 bin azalarak 8 milyona geriledi.

İşsizlik oranı 2025'in üçüncü çeyreğinde, yılın ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 1,3 azalarak yüzde 31,9'a indi.

Çalışma ve İstihdam Bakanı Nomakhosazana Meth, yaptığı açıklamada, işsizlik oranındaki düşüşü memnuniyetle karşılarken, yüzde 48 seviyesinde seyreden genç işsizlik oranından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ülkede beyaz ırkçı apartheid rejiminin yıkılıp demokrasiye geçildiği 1994'te yüzde 20 seviyesinde olan işsizlik, 2021'in son çeyreğinde yüzde 35,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştı

