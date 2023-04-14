Güney Kore menşeli ‘ftalik anhidrit’ ithalatında damping önlemi
Güney Kore menşeli ‘ftalik anhidrit’ ürünü ithalatında dampinge karşı önlem uygulanacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yürütülen soruşturma sonucu, Güney Kore menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.
Güney Kore menşeli ‘ftalik anhidrit’ ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde CIF bedelinin yüzde 8,44'ü oranında dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verildi.