Güney Koreli kripto firması Hashed, Abu Dabi'ye genişliyor
Güney Koreli kripto şirketi VC Hashed Ventures, varlığını Abu Dabi'ye genişletiyor. Hashed Ventures, avantajlı bir düzenleyici ortamın burayı en sıcak küresel kripto merkezlerinden biri haline getirdiği Abu Dabi'deki ayak izini genişleten en son dijital varlık şirketi oldu.
Bloomberg'in haberine göre, Güney Kore merkezli kripto girişim sermayesi Hashed, Abu Dabi'nin teknoloji ekosistemi Hub71 ile bir ortaklık imzaladı.
Hashed, BAE'ye daha fazla teknoloji ve kripto startup'ı getirmeyi planlıyor.
Hub71, yeni kurulan şirketlere kaynak sağlayarak büyümelerini destekliyor
Abu Dabi'nin teknoloji kuluçka merkezi Hub71, yeni kurulan şirketlere gerekli kaynakları sağlayarak, potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla bağlantı kurmalarını kolaylaştırarak ve yerel düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olarak büyümelerini destekliyor.