Güneydoğu Anadolu, hububatta 8 ayda 2,3 milyar dolar ihracat yaptı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, yılın ilk 8 ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve ürünlerinden toplam 2,3 milyar dolar ihracat yaptı.

GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, ihracatta birinci sırada yer alan ayçiçek yağından, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5'lik artışla 400,4 milyon dolar gelir elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Ukrayna ile Rusya'da stokların tükenme noktasına gelmesi ve küresel piyasalardaki arz daralmasının ayçiçek yağında ihracat birim fiyatlarının yüzde 23'ün üzerinde yükselmesine neden olduğunu belirtti.

"Kuraklık endişeleri, fiyatların önümüzdeki aylarda da yüksek seyredebileceğine işaret ediyor"

Fiyat artışlarının da etkisiyle Türkiye'nin ayçiçek yağı ihracat gelirlerinde güçlü bir yükseliş yaşandığını ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Yeni sezona dair devam eden kuraklık endişeleri, fiyatların önümüzdeki aylarda da yüksek seyredebileceğine işaret ediyor. Böyle bir tabloda, ayçiçeği tohumu ithalatında gümrük vergisi oranlarının güncellenmesinin hem iç piyasada arz güvenliğini korumak hem de ihracatçıların ham maddeye daha uygun maliyetlerle erişimini sağlamak açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor."

İlk 8 aydaki buğday unu ihracat miktarı yüzde 35'e yakın düştü

Kadooğlu, Türkiye'nin son 12 yıldır dünya liderliğini koruduğu buğday unu sektörü için 2025 yılının ciddi bir sınav niteliği taşıdığını belirterek şöyle devam etti:

"İlk 8 aydaki buğday unu ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35'e yakın düşüşle 1,5 milyon tona, gelir ise yüzde 33,7 azalarak 575,5 milyon dolara indi. Bu düşüşte en büyük pazarımız Irak'ta yerli buğday ve un üretiminin sübvansiyonlarla desteklenmesi, ithalat düzenlemelerinin sıkılaştırılması ve sevkiyatlarımızı aksatan gümrük gecikmeleri etkili oldu."

