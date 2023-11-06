Güneydoğu'dan 1 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, bölge ihracatının artması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İhracatın olumlu ilerlediğini belirten Kileci, şöyle devam etti:

"Depremin ardından ihracatımız sarsılarak aylık düzeyde 600 milyon dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Devletimiz ve milletimizin desteğiyle son zamanlarda hızlı bir toparlanma sürecine girerek tekrar aylık bazda 1 milyar dolar seviyesini aştık. Son 3 ayda gösterdiğimiz bu performansı Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladığımız ekim ayında da sürdürdük. Ekim ayında 1 milyar 149 bin dolarlık, 10 aylık periyotta ise 9,6 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Yeni ekonomi yönetimimizin ihracatçıların lehine açıkladığı kararları memnuniyetle takip ediyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci asrında yeni başarılara imza atmak istiyoruz."

Kileci, bölgenin ihracat potansiyelini artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ve üretimi sürdürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.