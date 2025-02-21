Güneydoğulu hububatçılardan, 2030'a kadar Irak'a 2 milyar dolar ihracat hedefi!

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2024 yılında Irak'a yapılan 10,7 milyar dolarlık ihracatın 2,9 milyar dolarlık bölümünü Güneydoğulu ihracatçılar gerçekleştirdi.

"İhracatın 1 milyar 151 milyon dolarlık kısmını hububat sektörü üstlendi"

Bu ihracatın 1 milyar 151 milyon dolarlık kısmını hububat sektörü üstlenirken, en çok ihracat 376,8 milyon dolarla değirmencilik ürünlerinde oldu.

Pastacılık ürünleri 301,5 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 156 milyon dolarla bitkisel yağ yer aldı.

Türkiye'den geçen yıl Irak'a yapılan toplam 2,1 milyar dolar hububat ihracatı içinde, Güneydoğu Anadolu'nun payı yüzde 53,5 olarak kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Türkiye ile Irak arasında işbirliklerinin artması ve ticaret hacminin genişlemesi için gayret ettiklerini söyledi.

Kadooğlu, komşu sınır ülkelerdeki siyasi ve ticari gelişmelerden hızlı etkilendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ana pazarı olarak gördüğümüz Irak ve Suriye gibi ülkelerin ekonomik gelişiminden daha fazla pay almaya çalışan rakiplerimiz, bölgede yoğun markaj yapıyorlar, ticari ilişkilerini artırmanın yollarını arıyorlar. Bu tarz atakların önüne geçmek ve ana pazarlarımızı korumak için yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli olduğu konusunda geçmişten deneyimliyiz. Irak'a son 15 yıl içinde ihracatımız yüzde 130 artışla 1 milyar 151 milyon dolar seviyelerine kadar geldi. 2030 yılına kadar 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var."