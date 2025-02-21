  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Güneydoğulu hububatçılardan, 2030'a kadar Irak'a 2 milyar dolar ihracat hedefi!
Takip Et

Güneydoğulu hububatçılardan, 2030'a kadar Irak'a 2 milyar dolar ihracat hedefi!

Güneydoğulu hububatçılar, son 15 yılda yüzde 130 ihracat artışı yaptıkları Irak pazarına dış satımı 2030'a kadar 2 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güneydoğulu hububatçılardan, 2030'a kadar Irak'a 2 milyar dolar ihracat hedefi!
Takip Et

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2024 yılında Irak'a yapılan 10,7 milyar dolarlık ihracatın 2,9 milyar dolarlık bölümünü Güneydoğulu ihracatçılar gerçekleştirdi.

"İhracatın 1 milyar 151 milyon dolarlık kısmını hububat sektörü üstlendi"

Bu ihracatın 1 milyar 151 milyon dolarlık kısmını hububat sektörü üstlenirken, en çok ihracat 376,8 milyon dolarla değirmencilik ürünlerinde oldu.

Pastacılık ürünleri 301,5 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise 156 milyon dolarla bitkisel yağ yer aldı.

Türkiye'den geçen yıl Irak'a yapılan toplam 2,1 milyar dolar hububat ihracatı içinde, Güneydoğu Anadolu'nun payı yüzde 53,5 olarak kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Türkiye ile Irak arasında işbirliklerinin artması ve ticaret hacminin genişlemesi için gayret ettiklerini söyledi.

Kadooğlu, komşu sınır ülkelerdeki siyasi ve ticari gelişmelerden hızlı etkilendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ana pazarı olarak gördüğümüz Irak ve Suriye gibi ülkelerin ekonomik gelişiminden daha fazla pay almaya çalışan rakiplerimiz, bölgede yoğun markaj yapıyorlar, ticari ilişkilerini artırmanın yollarını arıyorlar. Bu tarz atakların önüne geçmek ve ana pazarlarımızı korumak için yaptığımız çalışmaların ne kadar verimli olduğu konusunda geçmişten deneyimliyiz. Irak'a son 15 yıl içinde ihracatımız yüzde 130 artışla 1 milyar 151 milyon dolar seviyelerine kadar geldi. 2030 yılına kadar 2 milyar dolar ihracat hedefimiz var."

Likidite tuzağı nedir? Likidite tuzağı durumunda hangi politikalar uygulanmalıdır?Likidite tuzağı nedir? Likidite tuzağı durumunda hangi politikalar uygulanmalıdır?Ekonomi
Bitcoin'de fiyatlar bir haftanın zirvesinde!Bitcoin'de fiyatlar bir haftanın zirvesinde!Kripto Para

 

Ekonomi
Ankara Halk Ekmek, ramazan pidesini 13 liradan satacak
Ankara Halk Ekmek, Ramazan pidesinin fiyatını duyurdu!
Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı geçen yıl 13,1 milyon arttı
Türkiye'nin tarımsal alet ve makine varlığı geçen yıl 13,1 milyon arttı
Enflasyon, Cem Yılmaz'ı nasıl zengin etti? İzleyici kitlesinin alım gücü 30 yılda eridi!
Enflasyon, Cem Yılmaz'ı nasıl zengin etti? İzleyici kitlesinin alım gücü 30 yılda eridi!
Zirai don uyarısından sonra mandalina hasadı hızlandı
Zirai don uyarısından sonra mandalina hasadı hızlandı
Zirve tazeledi: Carry trade yatırımcılarından yüklü giriş!
Carry trade yatırımcılarından yüklü giriş!
Mahfi Eğilmez sordu: Dünyadaki yatırımlarda Türkiye’nin payı neden çok düşük?
Dünyadaki yatırımlarda Türkiye’nin payı neden çok düşük?