Güngör Ağabey'imizi andık

TGC Başkanı Vahap Munyar, konuşmasında “Güngör Abi, çalışma hayatına DPT’de başladı. Başlangıcı gazeteci değildi ama sıfırdan, okuyarak gazetecilik yapanlar kadar gazetecilik yaptı. Muhabir ruhunu hiçbir zaman kaybetmedi. Görüşmelerinden önce hazırlığını yapar, notlarını ayrıntılı alır, sahadan bilgi aktarır, her kesime seslenen yazılar yazardı. Yazılarımız sonrası eksiğimiz varsa nezaketle aktarırdı. Yazılarında sık sık gazetecilerden alıntı yapar, mutlaka isimlerimizi de yazısına koyar, onore ederdi” dedi.

CNBC-E Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım da konuşmasında, “Ben halen ve büyük bir zevkle Güngör Ağabey’in geçmiş yazılarına bakıyorum ve çok yararlanıyorum. Yazı yazdığım zaman bazen Güngör Abi olsa ne yazardı diye düşünerek yazılarına başvuruyorum. Geriye dönüp yazısını arıyorum, her yazısı bugüne birebir uyuyor” diye konuştu.

Milliyet Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç da "Kendisinden çok şey öğrendik. Yazılarında kırmadan, incitmeden felsefi bir dil kullanırdı" dedi.