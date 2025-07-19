Gurbetçiler geldi, esnafın yüzü güldü: Ekonomiye can suyu oluyor,  aile başına ortalama 15 bin Euro harcama yapılıyor

Palandöken, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem bulundukları ülkelerde çalışıyor hem de yaz tatillerinde, memleketlerine dönüş yaptıklarında ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Bu yıl, özellikle Euro'nun ve diğer yabancı para birimlerinin yükselmesinden kaynaklı esnafın yüzünü güldürecek bir beklenti söz konusu. Vatandaşlarımız memleketlerine, anne-baba ziyaretine geldiklerinde A’dan Z’ye birçok meslek dalında ihtiyaçlarını karşılıyor, hatta giderken beraberlerinde birçok ürünü götürerek ekonomiye adeta can suyu oluyor. Bu can suyu, esnaf için mevsimsel olarak her yıl tekrarlanan bir canlılık sağlıyor. Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin Euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz" dedi.

"Yaz harcamaları tüm sektörlere nefes aldırıyor"

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız sayesinde yazın tüm sektörlerin hareketlendiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yurtdışında çalışıp Türkiye’ye gelen vatandaşlarımız burada önemli harcamalar yapıyor. Çocuklarına giysi alıyor, restoran ve lokantalarda özlemini duyduğu, kendi mutfak lezzetlerine uygun ürünleri tüketmek istiyor. Düğün mevsiminde altın alıyor, nişanlar düzenleniyor. Düğün salonları, taksiciler, çiçekçiler, tatlıcılar gibi herkes bu hareketlilikten nasibini alıyor. Bu döviz girişi ekonomimiz için vazgeçilmez. Ayrıca, gelen vatandaşlarımız evlerinin mimarisini değiştiriyor, tadilat yapıyor ya da oturdukları evlerin bakımını üstleniyor. Tüm bu harcamalar, inşaat ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok sektöre katkı sağlıyor. Her yıl artarak devam eden bu hareketlilik sayesinde ülkemize 700-800 milyar TL civarında döviz girişi gerçekleşiyor. Bu paralar, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de burada yaşayan aile bireylerinin geçimlerine destek oluyor" şeklinde konuştu.

"Turizm sektörü için de canlılık kazandırıyor"

Bu yıl beklentilerinin daha yüksek olduğuna dikkati çeken Palandöken, "Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın tatil sürelerine bağlı olarak Türkiye’de kalma süreleri uzuyor. Bu yurttaşlarımız sadece ekonomik değil, sosyal anlamda da büyük katkı sağlıyor. Ülkemizdeki gelişmeleri yerinde görüp memnun kaldıklarında, bulundukları ülkelerdeki dostlarını Türkiye’ye davet ederek turizmde canlılık oluşturuyorlar. Yılda en az 5 milyon yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşımız olduğunu düşünürsek; beraberlerinde getirdikleri misafirler, büyüyen aile nüfusları ve oluşturdukları hareketlilik sayesinde ülkemizin tanıtımı, tarihi ve kültürel zenginlikleri daha geniş kitlelerle buluşuyor. Özellikle Anadolu ve Doğu Anadolu’ya gelen vatandaşlarımız memleketlerinin havasını soluyarak hem huzur buluyor, hem de bıraktıkları dövizle esnafa, sanatkâra ve ülke ekonomisine önemli katkı sunuyorlar" diye konuştu.