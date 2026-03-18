Gürcistan, Karadeniz şehirleriyle işbirliğini geliştirmek istiyor

Karadeniz Bölgesi’ndeki temasları kapsamında Ordu’ya gelen Büyükelçi Kalandia, Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Güler ile bir araya gelerek karşılıklı projeler üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Hilmi Güler, iki ülke arasındaki güçlü komşuluk ilişkilerine dikkat çekti. Gürcistan ile geçmişte önemli projelerde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Güler, özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı sürecindeki iş birliğini örnek gösterdi.

Başkan Güler, Karadeniz’e komşu iki ülke olarak ekonomik alanda yeni ortak projelere hazır olduklarını belirterek, bu ziyaretin Ordu açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Büyükelçi Archil Kalandia ise Gürcistan’ın Karadeniz Bölgesi’ndeki şehirlerle ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini vurguladı. Türkiye ile ekonomik iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Kalandia, bu süreçte Karadeniz şehirlerinin projelerde daha aktif rol almasını arzu ettiklerini söyledi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.