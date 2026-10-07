Güres Grup, katma değerli yumurta ürünleri ile Avrupa pazarına ağırlık verecek

İREM CEYLİN DEMİRCAN / MANİSA

Türkiye’nin kabuklu yumurta ve yumurta ürünleri sektöründeki lider üreticilerinden Güres Grup, artan üretim kapasitesi, katma değerli ürün yatırımları ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle uluslararası pazarlardaki etkinliğini her geçen gün artırıyor. Gelişmiş üretim altyapısı, yüksek kalite standartları ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren Güres Grup, bugün yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın önemli yumurta ve yumurta ürünleri tedarikçileri arasında yer alma hedefi doğrultusunda güçlü adımlarla ilerliyor.

Son yıllarda özellikle katma değerli ürünlere yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Güres Grup, klasik kabuklu yumurta ihracatının ötesine geçerek pastörize yumurta ürünleri ve yumurta tozu gibi yüksek katma değerli ürünlerin ihracatına ağırlık veriyor. Bu dönüşüm sayesinde şirket, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırırken Türkiye’nin gıda ihracatına da önemli katkılar sunuyor.

“Avrupa’daki ihracat ağımızı genişletiyoruz”

Güres Grubu’nun ihracat stratejisinin merkezinde Avrupa pazarının bulunduğunu dile getiren Güres Grup Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Güres, “Bugün başta İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Almanya ve Romanya olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesine düzenli olarak yumurta ürünleri ihracatı gerçekleştiriyoruz. Özellikle gıda sanayisinin yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde pastacılık, makarna, unlu mamuller, hazır gıda ve endüstriyel üretim tesislerine yönelik geliştirilen yumurta ürünleri, Güres Grubu’nun kalite standartları ve güvenilir tedarik yapısı sayesinde tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bu pazardaki hacmi her geçen yıl arttırarak Türkiye’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra İngiltere’ye gerçekleştirdiğimiz kabuklu yumurta ihracatını da kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Güvenilir tedarik zinciri, sürdürülebilir üretim anlayışı ve yüksek kalite standartlarıyla İngiltere pazarındaki varlığımızı güçlendiriyoruz. Güres Grup, Avrupa’daki ihracat ağını her geçen gün daha da genişleterek bölgedeki güçlü konumunu pekiştiriyor” dedi.

“Orta Doğu’daki ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz”

Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu pazarı da Güres Grubu’nun büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Güres, “Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Dubai, Katar ve Bahreyn’e gerçekleştirdiğimiz ihracatlarla bölgedeki güçlü konumumuzu pekiştirirken, kaliteli ürün anlayışı ve güvenilir tedarik modeli sayesinde bölgedeki iş ortaklıklarını da sürekli genişletiyoruz. Orta Doğu’da artan gıda talebi doğrultusunda özellikle yumurta ürünlerine yönelik ihracat hacminin önümüzdeki dönemde daha da artırılmasını da hedefliyoruz” diye konuştu.

“Japonya’ya yumurta tozu ihracatına başladık”

Güres Grubu’nun küresel büyüme yolculuğundaki en dikkat çekici gelişmelerden birinin ise Japonya pazarına yönelik gerçekleştirilen yeni anlaşmalar olduğunu söyleyen Güres, “Dünyanın en yüksek kalite standartlarına sahip ülkelerinden biri olan Japonya’ya yumurta tozu ihracatı konusunda yapılan yeni iş birlikleri, Güres Grubu’nun uluslararası rekabet gücünü ortaya koyarken üretim kalitesinin de önemli bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Asya pazarında atılan bu stratejik adımın önümüzdeki yıllarda farklı ülkelere yayılmasını hedefliyoruz” dedi.

“Proegg’i yeni pazarlara taşıyoruz”

Güres Grup’un küresel büyüme stratejisinde katma değerli ürünlerin önemli bir rol üstlendiğini belirten Güres, “Türkiye’nin ilk ve tek saf yumurta protein tozu olan Proegg’i ilk kez Kenya pazarına ulaştırmamız, markamızın uluslararası büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı. Afrika kıtasına gerçekleştirdiğimiz bu ilk sevkiyat, yüksek katma değerli ürünlerimizin farklı coğrafyalarda karşılık bulduğunu gösterirken, küresel pazarlardaki rekabet gücümüzü de ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde yeni iş birlikleri geliştirerek Proegg’i farklı pazarlara ulaştırmayı ve küresel ölçekte büyümesini sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

ABD pazarı stratejik hedefler arasında

İhracat ağlarını mevcut pazarların yanı sıra yeni coğrafyalara da taşımayı hedeflediklerini belirten Güres, “Amerika Birleşik Devletleri pazarı, önümüzdeki dönemde önem verdiğimiz stratejik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda gerekli teknik süreçleri, ticari görüşmeleri ve iş geliştirme çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Yüksek teknolojiyle ürettiğimiz yumurta akı tozu, yumurta sarısı tozu, bütün yumurta tozu, likit yumurta çeşitleri ve Proegg gibi katma değerli ürünlerimizle farklı pazarlardaki ihtiyaçlara cevap vermeyi amaçlıyoruz. Hijyen, kalite, sürdürülebilirlik ve izlenebilirlik odağımızı koruyarak, Türkiye’nin ileri işlenmiş gıda ürünlerindeki ihracat gücünü artırmaya ve Güres Grubu’nun küresel rekabet gücünü daha da ileri taşımaya devam edeceğiz” dedi.