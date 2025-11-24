Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı

  1. Ekonomim
Güven endeksi, kasımda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 1,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1 artarak 111,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 artışla 114,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 yükselişle 84,9 değerini aldı.

Hizmet sektöründe kasımda geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 2,3, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,5 artarken, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,8 düşüş gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde, iş hacmi-satışlar yüzde 2,3, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 1 yükselirken, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 geriledi.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,1, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,7 yükseldi.

