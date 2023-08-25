Güven endeksi hizmet, perakende ve inşaatta düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi temmuzda 117,3 iken ağustosta 115,3'e geriledi.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,2, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,2 ve son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,7 azaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi temmuzda 114,7 iken bu ay 114,3'e geriledi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 3,3, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,1 azalırken, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,6 artış gösterdi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi ise geçen ay 88,1 iken bu ay 87,4'e düştü.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,2, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde yüzde 1,3 azalış gerçekleşti.