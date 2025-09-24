  1. Ekonomim
  3. Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı
Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı

Güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 3,6 artış gösterdi.

Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı, perakende ve inşaat sektörlerinde arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylülde aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 0,1 azalarak 111, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 artışla 109,2 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 yükselişle 88,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe eylülde geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,7 düşerken son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,7 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,2, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,3 gerilerken mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,5 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,6, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 6,3 yükseldi.

