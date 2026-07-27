TÜİK açıkladı: Hizmet ve inşaat sektöründe güven arttı, perakende güveni geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini yayımladı. Verilere göre, hizmet ve inşaat sektörlerinde güven artış gösterirken, perakende ticaret sektöründe düşüş kaydedildi.

Temmuz ayında hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterirken, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,6 yükseldi. Buna karşın perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 gerileyerek sektörlerde farklı bir görünüm ortaya koydu.

Hizmet sektörü güven endeksi yükseldi

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre hizmet sektörü güven endeksi, haziran ayındaki 110,5 seviyesinden temmuzda 112,0 seviyesine çıktı. Aynı dönemde son üç aylık iş durumu endeksi 109,8’den 110,3’e yükselirken, son üç aylık hizmet talebi 109,6’dan 109,4’e geriledi. Gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentisi ise 112,2’den 116,4’e çıkarak yüzde 3,7 artış gösterdi.

Temmuz ayında hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artarak 112,0 seviyesine yükselirken, perakende ticaret güven endeksi yüzde 1,6 geriledi.

Perakende güveni geriledi

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, haziran ayındaki 112,8 seviyesinden temmuzda 111,0 seviyesine indi. Son üç aylık iş hacmi ve satışlar endeksi 121,6’dan 121,0’a gerilerken, mevcut mal stok seviyesi endeksi 92,8’den 92,7’ye düştü. Gelecek üç aylık iş hacmi ve satış beklentisi de 123,9’dan 119,1’e gerileyerek yüzde 3,8 azaldı.

İnşaat güven endeksi arttı

İnşaat sektörü güven endeksi temmuz ayında 83,0’dan 83,5’e yükseldi. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi 79,0’dan 82,1’e çıkarak yüzde 3,9 artış kaydetti. Buna karşılık gelecek üç aylık toplam çalışan sayısı beklentisi 86,9’dan 84,9’a gerileyerek yüzde 2,3 azaldı.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artışla 83,5’e yükselirken, kayıtlı siparişlerde yüzde 3,9’luk artış kaydedildi.

TÜİK, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ilişkin bir sonraki güven endeksi bülteninin 25 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacağını bildirdi.