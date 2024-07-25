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Güven Endeksleri temmuzda azaldı

Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 1,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

Haber Merkezi
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Güven Endeksleri temmuzda azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.

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