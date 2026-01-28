Güvenal, saha ve yenilikçi üretim gücü ile büyüyor

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

2025 yılının, global ölçekte pek çok sektörde olduğu gibi kendileri için de zorlu bir yıl olduğunu ifade eden Güvenal Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Tarakçıoğlu, üretim, satış ve ihracat tarafında bir önceki yıla kıyasla anlamlı bir büyüme kaydedemediklerini ancak rakamlarını büyük ölçüde aynı seviyelerde korumayı başardıklarını dile getirdi. Tarakçıoğlu, özellikle böyle dönemlerde asıl önemli olanın mevcut yapıyı koruyabilmek ve operasyonel disiplinden ödün vermemek ve sağlıklı bir şekilde yoluna devam edebilmek olduğunu da sözlerine ekledi.

Tarakçıoğlu, “Bu anlamda 2025’i, yelkenlerimizi mevcut rüzgara göre ayarladığımız, dengeli ve kontrollü bir yönetim yılı olarak değerlendirebiliriz. Elbette artan maliyetler ve daralan pazar koşulları, karlılıklar üzerinde baskı oluşturdu; ancak bu süreci yönetilebilir ve geçici bir etki olarak ele aldık. Zorlu dönemler, yükselen rakamların mı yoksa kontrollü ve katma değerli rakamların mı daha anlamlı olduğunu yeniden düşünmemizi sağlıyor” dedi.

“Durgunluk dönemlerini yalnızca bekleyerek değil, hazırlık yaparak geçirmeyi tercih ediyoruz” diyen Tarakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu doğrultuda 2025 yılında ürün geliştirme ve yenilik çalışmalarımıza daha fazla odaklandık. Özellikle plastik ve sac metal kalıp üretimine değer ve fayda sağlayacak yeni ürünler üzerinde yoğunlaştık. Bu çalışmaların somut çıktısı olarak, 79’dan fazla yeni ürünün yer aldığı 2026 Güvenal Kataloğu’nu yayınladık. Bu katalog, bizim için sadece bir ürün lansmanı değil, aynı zamanda gelecek döneme yönelik vizyonumuzun da önemli bir göstergesi oldu.”

“Dijital dönüşüme önemli bir odak ayırıyoruz”

2026 yılı için hedefleri yalnızca ciro ve satış rakamları üzerinden değil, iş birliği kalitesi ve ürettiğimiz katma değer üzerinden tanımladıklarına vurgu yapan Tarakçıoğlu, şunları söyledi: “Bu doğrultuda, OEM ana sanayi firmalarına sunduğumuz ürün gruplarının daha fazla teknik şartname ve standartta yer alması için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Artan OEM iş birliklerimizi ise kontrollü bir şekilde büyütmeyi, hizmet kalitesini ve teknik desteği eş zamanlı olarak yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde üretim, satış ve yönetim süreçlerimizi daha şeffaf, ölçülebilir ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla dijital dönüşüme önemli bir odak ayırıyoruz. Bu kapsamda, tamamen kendi ihtiyaçlarımıza özel olarak geliştirdiğimiz yazılımlarla çalışan, süreçleri analiz edilebilir ve kontrol edilebilir kılan bir yapıya geçiyoruz. Bu dönüşümü yönetmek üzere kendi yazılım ve dijital dönüşüm ekibimizi kurmuş olmamız, 2026 hedeflerimizin önemli yapı taşlarından biri.”

“2026 yatırımları olgunlaştırdığımız bir yıl olacak”

Ürün ve pazar tarafında ise satış hacminden ziyade, müşterilerimize sunduğumuz çözüm değerine odaklanmayı sürdüreceklerinin altını çizen Tarakçıoğlu, yeni ürünleriyle hem iç pazarda hem de ihracatta, nicelikten çok nitelik odaklı bir büyüme yaklaşımı benimsediklerini anlattı. Tarakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çerçevede 2026 yılı boyunca özellikle Avrupa, Rusya ve Kuzey Afrika pazarlarında müşteri ziyaretlerine ağırlık vererek, sahada birebir temasla ilerlemeyi planlıyoruz. Genel olarak 2026’yı, katma değerli ürünlerin payını artırdığımız, süreçlerimizi dijitalleşme ile güçlendirdiğimiz ve uzun vadeli iş birliklerini sağlam temeller üzerine oturttuğumuz bir yıl olarak konumlandırıyoruz.”

“2026 yılı, bizim için yeni bir yatırım başlatma döneminden ziyade, devam eden yatırımlarımızı doğru şekilde desteklediğimiz ve olgunlaştırdığımız bir yıl olacak. Deliklikaya Sanayi Bölgesi’nde yapımı süren fabrika yatırımımızı bu dönemden planlı ve kontrollü bir şekilde ilerletmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımı yalnızca üretim kapasitesi açısından değil, ekolojik sorumluluk ve ileri teknolojiye dayalı bir sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde ele alıyoruz. Bununla birlikte, 2026 yılı içerisinde dijitalleşme süreçlerimizin hem kalitesini hem de kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımız olacak. Üretimden yönetime kadar tüm süreçlerde daha ölçülebilir, izlenebilir ve veriye dayalı bir yapı kurmayı önceliklendiriyoruz. Bu iki başlık doğrultusunda, yatırımlarımızı bilinçli bir şekilde sınırlı tutarak, odağımızı derinleşme ve sürdürülebilirlik üzerine kurduk.”