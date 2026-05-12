"Güvenilirlik" de masada olacak

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu perşembe günü açıklayacak. Enflasyon tahminini ara hedef yüzde 16 ve yüzde 15-21 tahmin aralığının yüzde 30’a daha yakınlaşması beklenirken uzmanlar enflasyon raporunun sadece güncellenmiş tahminlerle ilgili olmayacağını, aynı zamanda güvenilirlik ve iletişimle de ilgili olacağını vurguladı. Uzmanlara göre piyasalar, talep koşulları, enflasyon beklentileri ve ileriye dönük politika yolu etrafındaki anlatıyı yakından izleyecek, tahminlerde herhangi bir yukarı yönlü revizyon, bir politika başarısızlığı olarak değil, resmi rehberliği gerçeklikle yeniden hizalama girişimi olarak görülecek.

Merkez Bankası bu yılın ilk enflasyon raporunda ABD ve İsrail’in Orta Doğu’yu karıştıran savaşı öncesinde jeopolitik belirsizliklerin azalmasıyla petrol fiyatlarının zayıf bir görünüm sergilemeye devam edeceğini öngörmüş ve bu görünüm doğrultusunda, ham petrol fiyatlarının 2026 yılında ortalama 60.9 dolar ve 2027 yılında ise ortalama 56 dolar değer alacağını varsaymıştı. Bu doğrultuda 2026 için enflasyonda tahmin aralığını yüzde 15-21 seviyesine çıkarmış ara hedefini yüzde 16’da sabit bırakmıştı. Ancak uzmanlara savaşın getirdiği belirsizlikler ve enflasyon üzerindeki negatif etkileri bu hafta perşembe günü ikinci enflasyon raporu toplantısında ara hedefin ve tahmin aralığının güncellenmesi zorunluluğunu doğurdu.

Başkan'dan kararlı duruş mesajı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da geçen hafta katıldığı bir toplantıda TCMB'nin temel önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğuna işaret ederek enerji fiyatlarının cari denge üzerindeki baskıları arttırdığını, son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Karahan, “Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz” diye konuştu. Başkan Karahan’ın verdiği kararlı duruş mesajı uzmanların enflasyon raporunda tahmin güncellemesine yönelik beklentilerini desteklerken yüzde 16 ara hedefin gerçekleşen enflasyonla giderek daha uyumsuz hale geldiği yorumlarını doğurdu.

Uzmanların verdiği bilgiye göre yılın ilk dört ayında yüzde 15’e dayanan enflasyonla birlikte piyasalar mevcut koşulları daha iyi yansıtmak için yukarı yönlü bir revizyon beklentisinde. Jeopolitik gerilimler, yüksek enerji fiyatları ve kötüleşen beklentilerin birleşiminin, resmi projeksiyonların yeniden kalibre edilmesi gerekeceğini vurgulayan uzmanlar, potansiyel olarak piyasa katılımcıları tarafından şu anda tartışılan yüzde 30 aralığına daha yakın bir seviyeye getirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Güvenilirlik ve kredibilite

Hem enflasyon tahminini güncellenmesi hem de piyasaya yakınsamanın beklendiği enflasyon raporu toplantısı ve Başkan Karahan’ın vereceği mesajların sadece bir rakam güncellemeden ibaret olmadığına işaret eden uzmanlar toplantının aynı zamanda Merkez Bankası güvenilirliği ve kredibilitesiyle de ilgili olacağına dikkat çekti. Piyasaların, talep koşulları, enflasyon beklentileri ve ileriye dönük politika yolu etrafındaki mesajları yakından izleyeceğini belirten uzmanlar tahminlerde yukarı yönlü revizyonun, bir politika başarısızlığı olarak görülmeyeceğini Merkez Bankası rehberliğinin gerçeklikle yeniden hizalama girişimi olarak görüleceğini vurguladı.

Bu ay Merkez Bankası’nın enflasyon raporu sonrasında bir diğer önemli metni 22 Mayıs’ta yayımlanacak olan finansal istikrar raporu olacak. Uzmanların verdiği bilgiye göre bu rapor bankacılık sektörü, kredi dinamikleri ve sektör riskleri açısından daha derinlemesine bir değerlendirme sunacak. Uzmanlara göre enflasyon raporu ve finansal istikrar raporu ile Türkiye’nin makro ve finansal durumuna ilişkin kapsamlı bir bakışa sahip olunabilecek ve Merkez Bankası’nın hamlelerinin değerlendirilmesinde kritik öneme sahip olacak.