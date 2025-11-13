Güvenli liman altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Dünyada ve Türkiye’de yükseliş trendini sürdüren altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yılbaşından bugüne kadar yüzde 98 oranında değer kazanan altın, yüzde 33 değer kazanan euro ve yüzde 20 artan doları geride bıraktı. Kuyumcular Odası Başkanı Özman, altındaki yükselişin yılbaşına kadar devam etmesini beklediklerini belirterek, dövizde ise ciddi bir hareket öngörmediklerini ifade etti.

Altın, 2025’in şampiyonu oldu

Dolar ve Euro'nun TL karşısında değer kazanmasına rağmen enflasyonun altında kaldığını vurgulayan Salih Özman, "Son yıllarda olduğu gibi 2025’te de altın, şu ana kadar en çok kazandıran geleneksel yatırım aracı oldu. ONS bazında da altın ciddi oranda değerlendi. Yılbaşında 1 ONS altın 2 bin 613 dolarken bugün 4 bin 233 dolara yükseldi. Türkiye’de ise 24 ayar gram altın yılbaşında 3 bin TL iken şu anda 5 bin 952 TL. Bu da yatırımcıya yüzde 98 kazanç anlamına geliyor. Yani yılbaşında 100 bin TL’lik altın alan bir yatırımcı bugün 198 bin TL’ye sahip. Dolar kuru yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 20 artış sağladı, Euro ise yüzde 33 yükseldi. Ancak her ikisi de enflasyonun altında kaldı. Altın ise enflasyonun yüzde 60 üzerinde gelir sağlayarak bu yılın açık ara kazandıranı oldu. Görünen o ki, 2025’in şampiyonu da yine altın olacak" dedi.

"Son 10,5 aylık süreçte dövizde ciddi bir hareketlilik olmadı"

Altının yükseliş trendinin sürdüğünü ve hâlâ yatırım fırsatı sunduğunu belirten Özman, "Son 10,5 aylık süreçte dövizde ciddi bir hareketlilik olmadı. Para politikası da döviz kurlarını sabit tutma yönünde. Bu yüzden dövize yatırım yapmak mantıklı görünmüyor. Altın ise dünyada yoğun talep görüyor ve her zaman güvenli liman olma özelliğini koruyor. Altın fiyatlarının yılbaşına kadar kademeli olarak artması bekleniyor. Yıl sonunda gram altın 6 bin TL’yi aşabilir. ‘Altın alınır mı?’ sorusuna ise gönül rahatlığıyla ‘Evet’ diyebilirim. Çünkü altının yükselişini tetikleyen nedenler hâlâ ortadan kalkmış değil" diye konuştu.