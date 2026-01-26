Güvenli limana talep arttı, altın ve gümüş rekor kırdı

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya da rekorlarla başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ilk işlemlerde 5.085 doları test ederek zirve tazeledi. Geçen hafta 4.987 dolardan kapanış yapan ons altın, böylece tarihinde ilk defa 5.000 dolar seviyesinin de üzerine çıkmış oldu.

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altını da yeni zirvelere taşıyor. Gram altın fiyatı 7.105 TL’yi görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gümüş de yükseliyor

Bu arada geçen hafta 100 dolar eşiğini ilk defa aşan ons gümüş de yeni haftaya hızlı başladı. İlk işlemlerde gümüş yüzde 5’in de üzerinde prim yaparak 109,50 dolar seviyesine yöneldi.

Gümüş sadece cuma günü işlemlerinde %7,48 gibi ciddi bir primle 103,38 dolardan kapanış yapmıştı.

Güvenli liman talebi

Piyasalarda kıymetli metallerdeki son yükselişin özellikle jeopolitik risklerden kaynaklanan güvenli liman talebi sebebiyle yükseldiği belirtiliyor.

Son olarak ABD Başkanı Trump, Kanada ile Çin arasında “daha düşük vergili ticaret” anlaşmasına tepki gösterdi. Trump, böyle bir anlaşmanın hayata geçmesi halinde Kanada'nın ABD'ye yaptığı ihracatın tamamına %100 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamalar “ticaret savaşları” huzursuzluğunu artırarak kıymetli metallerdeki yükselişi daha da hızlandırdı.

ABD’de "kapanma" riski

Bu arada ABD’nin Minneapolis kentindeki bir göçmenlik operasyonu sırasında 37 yaşındaki hemşire Alex Pretti’nin öldürülmesi; ülkede Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) operasyonlarını yeniden tartışma konusu yaptı.

Demokrat senatörler, ICE’nin yetkilerinin sınırlandırılması ve olayla ilgili kapsamlı soruşturma talebiyle, İç Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesine onay vermedi. Anlaşma sağlanamaması halinde, bütçenin Senato’dan geçmesi için gerekli oy sayısına ulaşılmasının zorlaşacağı ve ABD hükümetinin bazı bölümlerinin yeniden kapanma riski ile karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu gelişmeler de piyasalarda güvenli liman talebinin artmasını destekliyor.

Altın ve gümüşte yön nereye?

Türkiye'nin derlediği habere göre analistler, son gelişmelere ek olarak Rusya-Ukrayna arasında BAE’deki müzakerelerden henüz bir sonuç alınamadığını, ABD’nin Grönland konusundaki ısrarlarının da devam ettiğini belirterek; kıymetli metallerde yaşanan yükselişin devam edebileceğini, kâr satışlarının da gelebileceğini ancak muhtemel düşüşlerin yeniden alım ilgisiyle karşılanabileceği görüşünü dile getiriyor.

Son olarak geçen hafta Goldman Sachs, merkez bankaları ve ETF’ler kanalıyla artan altın talebine dikkat çekerek; bu yıl sadece merkez bankası alımlarının aylık ortalama 60 ton olabileceğini öngördü ve 2026 ons altın hedefini 5.400 dolara çıkardı.