Güvenli limanlara talep arttı: Altın ve gümüş tarihi seviyelere çıktı

Piyasalarda yeni hafta, jeopolitik risklerde yaşanan artış ve hareketli fiyatlamalarla başladı. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada “Grönland’ın ABD tarafından alınması için bir anlaşmaya varılana kadar” 8 NATO üyesi ülkeye ek tarife uygulanacağını bildirmişti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gümrük vergilerinin Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’yı hedef aldığını yazdı. ABD Başkanı, gümrük vergilerinin 1 Şubat’ta %10′dan başlayıp 1 Haziran’da %25′e yükseleceğini de söyledi.

Avrupa'dan tepkiler

Son durumla ilgili acil toplanma kararı alan AB ülkelerinin ise misilleme için hazırlık yaptığı belirtiliyor. Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, “tehdide karşı ortak bir cevap” koordine ettiğini söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Beyaz Saray’a tepki göstererek, gümrük vergilerini sadece bir ticaret anlaşmazlığı değil, Batı değerlerinin bir sınavı olarak nitelendirdi.

Bu arada Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump’ın askeri yığınak iddialarına karşı çıkarak, bunun “güvenliği artırmak” amacıyla yapıldığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise "Ukrayna, Grönland veya dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir gözdağı veya tehdit bizi etkileyemez” paylaşımında bulunmuştu.

Ons altında yeni rekor

ABD ve AB arasında artan gerilim, piyasalarda hafta başında risk iştahını düşürerek güvenli liman talebinin artmasını beraberinde getirdi.

Cuma günü 4.596 dolardan kapanış yapan ons altın, bugün ilk işlemlerde 4.690 dolar ile yeni rekor seviyeyi test etti. Saat 07:40 itibarıyla ons altında işlemler 4.661 dolara yakın seviyelerden devam ediyor.

Onstaki hareketlilik gram altına yansıdı. 19 Ocak 2026 gram altın fiyatı 6.511 TL ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Saat 07:40’da gram altında işlemler 6.487 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor.

Gümüşte zirve görüldü

Geçen yıl değerli metaller grubunda en fazla yükselen ve yeni yıla hızlı bir başlangıç yapan gümüş de bugün yeni zirvesini gördü. Geçen haftayı 90,12 dolardan tamamlayan ons gümüş fiyatı bugün ilk işlemlerde 94,12 dolar ile rekor tazeledi.

Türkiye'nin derlediği habere göre, aynı zamanda güneş panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zekâ sektörleri tarafından talep edilen bir emtia olan gümüş fiyatı, yeniden tarife savaşlarının başlamasından duyulan endişelerden de destek buldu.