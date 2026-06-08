Güvenlik amaçlı yapılan hibe yardımlarına yeni düzenleme

BESTİ KARALAR - ANKARA

TSK’de görevlerini tamamlayan uzman, erbaş ve erlerin kamu kurumlarında istihdam edilmeleri sağlanacak. AK Parti’nin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili düzenlemeleri de içeren yasa teklifi Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını öngörüyor.

17 maddelik yasa teklifinde, döviz cinsinden açılan hesapları Milli Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı’nın yönetmesinin önünü açacak düzenleme yapılıyor. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor. Bu kapsamda; Türkiye adına yabancı ülke ve kuruluşlara yapılacak savunma ve güvenlik amaçlı hibe ve yardım faaliyetleri kapsamında dost ve müttefik ülkelerle ilişkilerin başlatılması, sürdürülmesi, geliştirilmesi ve müteakip dönemlere yön verilebilmesi maksadıyla Milli Savunma ve İçişleri bakanlıklarının bütçelerine konulan ödeneğin daha etkin, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması için Merkez Bankasında döviz cinsinden açılan hesapları yönetmeye ilgisine göre Milli Savunma Bakanı veya İçişleri Bakanının yetkili kılınması amaçlanıyor.