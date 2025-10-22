Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünü ifşa etti

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bildirimi üzerine Ugr ve Cmc Tools marka iş güvenliği ürünlerinin kullanımlarının güvensiz olduğunu tespit etti.

Ugr marka ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.