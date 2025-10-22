  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Güvensiz ürün listesi güncellendi: Bakanlık iki ürünü ifşa etti
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede iki adet iş güvenliği ürününün kullanımının güvensiz olduğu bildirildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bildirimi üzerine Ugr ve Cmc Tools marka iş güvenliği ürünlerinin kullanımlarının güvensiz olduğunu tespit etti.

Ugr marka ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

