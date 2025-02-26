Güzellik merkezleri kepenk indiriyor! Devren satılık ve kiralık ilanları yükselişte

Bir dönem popüler iş haline gelen güzellik merkezleri kepenk indiriyor. İlan sitelerinde devren satılık ve kiralık iş yeri ilanlarında artış yaşanıyor. 2 bine yakın işletme satış için müşteri bekliyor.

En fazla ilan güzellik merkezlerine ait

Satış ve kiralama platformlarında devren satılık ve kiralık ilanları incelendiğinde, kafe ve restoranlardan sonra en fazla ilanın güzellik merkezlerine ait olduğu görülüyor. Sadece “sarı sitede” 1.308 güzellik merkezi ilanı bulunurken, diğer ilan siteleri ve emlakçılardaki duyurularla birlikte bu rakam 2.000’e yaklaşıyor. Bu da sektörde büyük bir kan kaybının yaşandığını gösteriyor.

Sosyal medya ve fenomenler etkili oldu

Uzmanlar sektöre giren yatırımcıların çoğunu 25-30 yaş arasındaki girişimciler oluştuğunu belirterek “Çoğu, mesleki eğitim almadan sırf kısa yoldan para kazanma hevesiyle bu işe girdi. Fenomenler de bu yatırım fikrinde etkili oldu. Ancak güzellik merkezlerinin sayısının hızla artması, rekabeti yoğunlaştırdı ve kazancı düşürdü. Ayrıca, kira fiyatlarının yüksek olması, ithal girdi maliyetleri ve işletme giderleri sebebiyle birçok merkez ayakta kalmakta zorlanıyor” diyor.

“Sektöre girişte kurallar getirilmeli”

Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Ayşe Aydın konuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne yaptığı açıklamada “Havalı organizasyonlar, şaşaalı logolar, göz kamaştırıcı sosyal medya paylaşımlarına kapılıp kişiler paralarını heba etmesin. Yapabiliyorlarsa üniversitesini okusunlar, yapamıyorlarsa MEB kurslara, devletin okuluna gitsinler. Hekiminden fenomenine, muhasebecisinden bankacısına kadar herkesin gözü bu sektörde. Öyle bir imaj oluştu ki, sanki bu sektörden herkes büyük paralar kazanıyor. Hâliyle herkes sektöre girmeye çalışıyor. Kanuni şartları karşılayan eğitimlerini tamamlamış hiç kimseye gelme diyemeyiz, ancak girişinde birtakım kuralları olması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

İşlem şikâyetlerinde artış var

Fiyatların aşırı yükselmesi de müşterileri uzaklaştıran bir diğer unsur oldu. Bugün basit bir güzellik işlemi bile 2.000 TL’den başlarken, daha ileri düzey uygulamalar 50-100 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Bunun yanı sıra, merdiven altı salonlarda kalitesiz malzemelerle yapılan işlemler sonucunda müşterilerin yaşadığı sağlık problemleri sektörü zora soktu. Bu durum hem yerli müşterilerin hem de turistlerin sektöre olan ilgisini azalttı. Turizm bölgelerindeki güzellik merkezleri bile eskisi kadar ilgi görmüyor.

Doğru alana yatırım yapın

Girişim koçları da olaya farklı bir taraftan yaklaşıyor. Özellikle gençlerin meslek sahibi olacağım diyerek güzellik merkezi açmak yerine o paralar ile kendilerini geliştirebilecekleri doğru ticaret alanlarına yatırım yapabilecekleri belirtiliyor. Yapılan açıklamalarda “Güzellik merkezi açmak moda hâline gelmişti, bir statü konusu olmuştu. Ancak bu işi bilmeden yatırım yapanlar hayal kırıklığına uğruyor” açıklamaları yapıldı.

Asayiş olayları sıkça yaşanıyor

Sektörde yaşanan bir diğer ciddi problemin de kanun dışı faaliyetler olduğu iddia ediliyor. Emniyet kaynaklarına göre, bazı güzellik merkezleri kara para aklama, fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı olaylarla da anılıyor. Özellikle gelir seviyesi düşük semtlerde bulunan salonlar üzerinde yetkililer daha fazla denetim gerçekleştiriyor. Bu merkezlerde asayiş olaylarının çok sık yaşandığı ifade ediliyor.