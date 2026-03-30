GYODER Başkanı Çekici: Dubai'de yaşanan kriz Türkiye için fırsat yarattı
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler nedeniyle Dubai emlak piyasasında yaşanan durgunluğun Türkiye için stratejik bir fırsat yarattığını söyledi.
CNBC-e’ye konuşan Çekici, konut piyasasında maliyetlerin önemli ölçüde kontrol altına alındığını ancak arsa maliyetlerinin hâlâ temel sorun olmaya devam ettiğini belirtti.
Çekici, konut üretiminde maliyet baskısının büyük bölümünün dizginlendiğini belirterek, “Dizginlenemeyen tek şey arsa maliyetleri” değerlendirmesinde bulundu.
Çekici, arsa geliştirme sürecinde kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesini öngören projeler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, mevcut maliyet yapısının sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.
Öte yandan konut piyasasında talep tarafının en kritik unsurlarından birinin finansa erişim olduğunu vurgulayan Çekici, kredi imkanlarının genişlemesinin piyasadaki hareketliliği artırabileceğini söyledi.