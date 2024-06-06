GYODER Başkanı Neşecan Çekici: Gayrimenkul, ekonomiler için çarpan etkisine sahip

Hüseyin Gökçe

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 25. yıl kutlamaları kapsamında “Türkiye’de Gayrimenkulün Çarpan Etkisi” başlıklı Ankara Gayrimenkul Zirvesi düzenledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen zirvenin açış konuşmalarını GYODER Başkanı Neşecan Çekici, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül yaptı.

GYODER Başkanı Neşecan Çekici, sektörün 2 milyon istihdam sağlarken aynı zamanda 300’den fazla alt sektörü de desteklediğini bildirdi. Gayrimenkul endüstrisinin ülkenin modernleşme sürecinde önemli rol oynadığının altını çizen Çekici, sürdürülebilir ve yenilikçi projelerle gayrimenkul dünyasını ileriye taşımak için azimle çalıştıklarını bildirdi. Gayrimenkulün çatı platformu olarak özel sektör ile kamudaki kanaat önderlerini daha sık bir araya getireceklerini ifade eden Neşecan Çekici, “Gayrimenkul ekonomiler için çarpan etkiye sahiptir. Doğru kurgulanan bir gayrimenkul endüstrisi, kalkınma hızını geometrik olarak artırır” dedi.

“Çok kârlı diye herkes müteahhit oldu”

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün uzun süredir genel büyüme oranının üzerinde bir performans gösterdiğini belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yıllar önce çok kârlı olduğu gerekçesiyle birçok kişinin sektöre girdiğini, o süreçten sonra sektörde büyük sıkıntıların başladığını ifade etti. Türkiye’de sanki zorunlulukmuş gibi tüm gençlerin üniversiteye gittiğini vurgulayan Baran, eleman probleminin üretim ve hizmetler sektörünü olumsuz etkilediğini kaydetti.

“GYO’lar 350 milyar liraya ulaştı”

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, GYO’lar ve Gayrimenkul Yatırım Fonu modellerine ilginin giderek arttığını bildirdi. Gönül 2021 yılında 95 milyar lira olan GYO piyasa değerinin bugün 350 milyar liraya çıktığını belirtirken, borsada işlem gören GYO sayısının 47 olduğunu ve bunun da artacağını belirtti. Gönül, GYF büyüklüğünün ise 15 milyar liradan 75 milyar liraya çıktığını anlatırken, fon büyüklüğünün Mayıs sonu itibarıyla 82,5 milyar liraya çıktığını ifade etti.

Durdurulacak projeler için tasfiye imkanı talebi

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, kamuda tasarruf önlemlerine dikkat çekerek, durdurulacak projeler için firmalara kesin tasfi ye imkanı getirilmesini istedi. Eren, bunun yapılmaması halinde sektörün çok zor duruma düşeceğini bildirdi. İç piyasada bir daralma yaşandığını dile getiren Eren, iç pazardaki daralma dönemlerinde agresif şekilde yurt dışı projelere yöneldiklerinin altını çizdi. Yurt dışında üstlenilen projelerin 509 milyar lirayı aştığını kaydeden Erdal Eren, buna karılık çalıştıracak eleman bulmakta büyük zorluklar yaşadıklarını söyledi. Eren, yurt dışına Türk işçi götürmek bir yana artık Türkiye’deki projeler için Vietnam ve Filipinler’den işçi getirdiklerini aktardı.