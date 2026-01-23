Habur Sınır Kapısı ihracatta rekora imza attı

Stratejik konumu ve sınır ticaretindeki kilit rolüyle öne çıkan Habur Gümrük Kapısı, ulaşılan bu rakamla Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İhracat rakamlarındaki artış, bölgedeki ticari hareketliliği güçlendirirken, istihdam ve lojistik sektörlerine de olumlu yansıdı.

Ticaretin önemli merkezlerinden biri

Yetkililer, Habur Gümrük Kapısının modern altyapısı, artan işlem kapasitesi ve etkin denetim mekanizmaları sayesinde ihracat işlemlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütüldüğünü belirtti. Elde edilen bu ihracat başarısının, önümüzdeki dönemde daha da artmasının beklendiği ifade edildi.

Habur Gümrük Kapısının yakaladığı bu ivmenin, sınır ticaretini canlandırarak Şırnak'ı bölgesel ticaretin önemli merkezlerinden biri haline getirdiği vurgulandı.