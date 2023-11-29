Haftalık halka arz takvimi: Bu hafta halka arz olacak şirketler var mı?

22 Kasım'da 3 şirket daha borsaya girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla Çates Elektrik Üretim AŞ, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arz işlemleri başladı.

Borsada işlem görecek 3 şirketin talep toplama ve halka arz sürecinin ayrıntıları...

* Çates Elektrik Üretim AŞ.

- Şirket 30 Kasım Perşembe - 1 Aralık Cuma günü saat 17:00'a kadar talep toplayacak.

- Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,9 milyar TL, talep toplama fiyatı 57,15 TL olacak.

- Halka arzla şirketin 140 milyon 405 bin TL olan çıkarılmış sermayesi 24 milyon 795 bin TL artırılarak 165 milyon 200 bin TL'ye yükseltilecek.

- ÇATES'in halka arz sürecine İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderlik edecek.

- Şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.01 olacak, halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

* Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ.

- Şirketin halk arz büyüklüğü 367,5 milyon lira olarak gerçekleşecek.

- Sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla bu halka arz yapılacak.

- Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ, 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

- Şirket hisseleri borsada talep toplama yöntemiyle satışa sunulacak.

* Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO), 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde iki iş günü boyunca talep toplayacak.

- Toplamda 290.000.000 lotunu bireysel yatırımcılara 3,00 TL fiyattan eşit şekilde dağıtacak.

- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., konsorsiyum liderliğini yürütecek.

- 870 milyon TL halka arz büyüklüğü hedefleyen BEGYO, talep toplama sürecini tamamlamasının ardından BİST "Yıldız Pazar"da işlem görmeye başlayacak.