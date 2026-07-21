Haftalık repo ihaleleri için sinyaller zayıflıyor

ŞEBNEM TURHAN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Piyasada beklentiler yüzde 37 seviyesindeki politika faizinin sabit bırakılması ancak üst banttan fonlamanın politika faizine çekilerek normalleştirilmesi yönünde. Ancak Orta Doğu’da gerilimin artması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş TCMB’yi bu kararında da zorlayacak gibi görünüyor. Uzmanlar politika faizinde ilk indirimi en erken eylülde beklerken, eşel mobil sisteminden çıkış hazırlığı ise son çeyrekte enflasyon açısından risk yaratma ihtimali taşıyor.

Yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılacak

Bu yıl sadece ocak ayındaki PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim yapan TCMB diğer üç toplantıda pas geçti, savaşın etkilerini azaltmak için ise piyasayı üst banttan yüzde 40’tan fonlamaya başladı, haftalık repo ihalelerine ara verdi. Matriks Haber'in anketine göre ekonomistler, TCMB’nin bu ay politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Ankette 8'i yabancı, 25'i yerli olmak üzere 33 aracı kurum ve banka tahminine yer verildi. Temmuz 2026 toplantısı için tahmin veren 33 ekonomistin 32'si haftalık repo faizinin sabit bırakılacağı tahmininde bulundu. 1 ekonomist ise politika faizinin 300 baz puan indirilerek yüzde 34 seviyesine düşürüleceğini öngördü. Böylece politika faizine ilişkin medyan tahmin yüzde 37 olurken, ortalama tahmin yüzde 36,91 seviyesinde gerçekleşti. Ankete göre, borç alma ve borç verme faizlerinin de değiştirilmeyeceği ve yüzde 35,50-yüzde 40,00 bandında bırakılacağı tahmin edildi.

Enflasyon ve petrol elini zayıflatıyor

Uzmanlara göre TCMB’nin son 1 ayda yaptığı döviz alımlarıyla rezervlerini güçlendirmesi güçlü yönü olarak öne çıksa da hem haziran enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi hem de petrol fiyatlarının yeniden 85 doların üzerine tırmanması elini zayıflatıyor. Ateşkes devam ederken piyasa aktörleri TCMB’nin savaşın başlamasıyla ara verdiği haftalık repo ihalelerine yeniden başlayacağını duyurmasına kesin gözüyle bakarken şimdi yeniden başlasa da göstermelik olarak devam edeceği öngörüleri daha güçlü.

Temmuz enflasyonu yüzde 1,5’i aşabilir

Eşel mobil sisteminden çıkış hazırlıklarının başlamasının da petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken enflasyonla mücadeleye bir risk oluşturduğunu belirten uzmanlar, temmuzda süt fiyatlarına gelen zammın aylık enflasyonu yüzde 1,5’in üzerine taşıyabileceğini belirtti. Hizmetler tarafında tatil nedeniyle yükselişler olacağını kaydeden uzmanlar tüm bu sıkıntıların TCMB’nin gevşemesini ertelediğini vurguladı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de temmuz ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 1,5 seviyesinden yüzde 1,68’e yükselmiş durumda. TCMB’nin erken gevşemesini beklemeyen uzmanlar haftalık repo ihalelerine bile başlanmama ihtimali bulunduğuna da dikkat çekti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti uzun süredir yüzde 40 seviyesinde üst banttan devam ediyor. Olur da haftalık repo ihaleleriyle yüzde 37’den fonlamaya başlasa bile uzmanlar gerekli gördüğünde TCMB’nin yeniden yüzde 40’tan fonlamaya geçebileceğine işaret etti.

Fitch'ten sert bir gevşeme riski uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de geçen haftanın son işlem günü açıkladığı Türkiye değerlendirmesinde Türkiye'nin kredi notunu "BB-" düzeyinde sabit bırakırken, son olarak 10 Nisan 2026 tarihinde 'Pozitif'ten 'Durağan'a revize ettiği not görünümünü değiştirmedi. Açıklamada, Türkiye'nin düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi, "BB" not grubundaki ülkelerin medyanına kıyasla yüksek kişi başına düşen geliri, stres dönemlerinde dış finansmana erişimini sürdürme geçmişi ve dayanıklı bankacılık sektörünün kredi notunu destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Fitch, enflasyonun hazirandaki yüzde 32 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 29,5'e ve 2028 sonunda yüzde 18'e gerileyeceğini öngörerek "Bu oranlar, kuruluşun derecelendirdiği ülkeler arasındaki en yüksek seviyeler olmaya devam ediyor. Enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesi, sert bir politika gevşemesinin enflasyonist baskıları, makroekonomik baskıları ve dış baskıları ciddi şekilde şiddetlendirme riskini artırıyor" dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırması ve kredi limitlerini sıkılaştırıcı son adımlarının, ABD-İran çatışmasının ilk döneminde lirayı istikrara kavuşturmak amacıyla gerçekleştirilen döviz müdahalelerinin ardından uluslararası rezervlerde kısmi toparlanmayı desteklediği belirtilen açıklamada, brüt döviz rezervlerinin 2026 sonunda 167 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, özellikle dış finansman ihtiyacındaki sürdürülebilir azalmayla birlikte ülkenin dış tamponlarının kayda değer şekilde güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı politika duruşunun korunacağına yönelik güvenin artmasının, kredi notunda yükselişe yol açabileceğine işaret edildi.