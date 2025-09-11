Haftanın en kritik günü! Gözler ABD enflasyonu ve TCMB'nin faiz kararında

ABD'de, dün, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede, üretici fiyatları nisan ayından bu yana aylık bazda ilk kez düşüş kaydetti.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesinin ardından ÜFE verilerinin de beklentilerin altında gelmesi ABD Merkez Bankasından (Fed) faiz indirimine ilişkin öngörüleri güçlendirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını yükseltti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, veri sonrası Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan Federal Mahkemenin Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevde kalabileceğine karar vermesinin ardından Trump yönetimi, mahkemenin söz konusu kararına itiraz etti.

Avrupa tarafında jeopolitik gelişmeler risk iştahını törpülüyor

Avrupa tarafında Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından artan jeopolitik endişelerin risk iştahını törpülemesiyle karışık bir seyir izleniyor. Bugün piyasaların odağında ECB'nin faiz kararı yer alacak.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin üç temel politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri takip edilecek.

Ekonomistler, TCMB'den 200 baz puanlık faiz indirimi bekliyor

Bugün TCMB'nin faiz kararı yurt içi piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında TCMB'nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.