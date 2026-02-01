Haftanın en kritik verisi enflasyon! İşte yabancı kurumdan yeni tahmin

ING Global, yılın ilk iki ayında gıda fiyatları, enflasyon beklentileri, zamana bağlı fiyat ayarlamaları, yönetilen fiyat artışları ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeniden ağırlıklandırması nedeniyle enflasyon verilerinde oynaklık riski bulunduğunu; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB buna daha önce dikkat çektiğini hatırlattı. Kuruma göre, ocak ve şubat ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerine yönelik en önemli yukarı yönlü risk, artan gıda fiyatlarından kaynaklanıyor.

ING Global, ocak ayı TÜFE artışını yüzde 4,2 olarak öngörürken, olumlu baz etkilerinin yıllık enflasyonu bir önceki ayki yüzde 30,9 seviyesinden yüzde 29,8’e geriletmesini bekliyor.

Enflasyon salı günü açıklanacak

TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Salı günü saat 10.00'da açıklayacak. Ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 olurken; bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, 2025 Aralık ayında yüzde 0,89 artış göstermişti.