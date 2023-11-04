Haftanın kazandıranı altın oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, en düşük 7 bin 297 ve en yüksek 7 bin 786,37 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,01 değer kaybederek 7 bin 705,99 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 1,34 artışla 1.821 liraya Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 kazançla 12 bin 238 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 2 bin 958 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2 bin 993 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,79 değer kazancıyla 28,41 liraya Euro da yüzde 1,95 kazançla 30,43 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,96 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,62 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile “Fon Sepeti” fonları oldu.