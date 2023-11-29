HAK-İŞ Başkanı Arslan: Adaletsiz bir vergi sistemi var

HAK-İŞ İl Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçi örgütü olarak çalışanların hak ve hukukunu korumanın yanında ülkenin, bölgenin ve dünyanın bütün sorunlarına yönelik söyleyecek sözü, çözümü olan, gerektiğinde destek verecek bir sivil toplum örgütü olduklarını belirtti. Vergi konusunun kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu vurgulayan Arslan, "Bugün sadece devletin yakaladığından aldığı, az kazananın fazla, çok kazananın az vergi verdiği haksız, adaletsiz bir vergi sistemi var. Bu vergi sistemini ortadan kaldırmak adına ciddi çalışmalar yapmak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'nin gerçeklerini içinde barındıran bir vergi sisteminin oluşturulması konusunda hükümetin ivedilikle yeni adımlar atmasını beklediklerini söyledi.