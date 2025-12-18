HAK-İŞ Başkanı Arslan: Göçmenlerin hakları yurttaşlarla eşitlenene kadar mücadele sürecek

HAK-İŞ Konfederasyonu, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında ‘Emek Perspektifinden Göç Hareketi’ konulu program düzenledi. Programda yabancıların iş gücü piyasasına erişimi, emek perspektifinden göç hareketi gibi konular ele alındı.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nda düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, göçün temel sorumluluklarından biri olduğunu aktararak, "Göç konusunda hem ülkemizde hem bölgemizde hem de bütün dünyada olup bitenleri takip etmek bunlarla ilgili tecrübemizi geliştirmek ülkemize yönelik gelişmelere karşı duyarsız kalmamak onun bir öznesi olma konusundaki çabalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

8 Aralık’ın kendileri için dönüm noktası olduğunu dile getiren Arslan, "En büyük göç Suriyeli kardeşlerimizle olduğu için 8 Aralık bizim için tarihi bir dönüm noktasıdır. Suriye'deki devrimin gerçekleşmesiyle beraber Suriye Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin her gün daha da gelişmiş olması, daha yakın olması aslında bizim göç konusundaki önemli bir eşiği geçtiğimizi gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Ayın 25’inde tekrar Suriye'den bir heyetimiz Türkiye'ye gelecekler"

Suriyeli heyetlerle görüşmelerini sürdürdüklerini söyleyen Arslan, "Ayın 25’inde tekrar Suriye'den bir heyetimiz Türkiye'ye gelecekler. Türkiye'deki Suriyeli işverenlerin oluşturduğu dernek ve çeşitli kuruluşlarla bir ortak çalışma yapacağız. Suriyeli işverenlerin Suriyeli göçmenleri çalıştırırken özellikle çalışma izinleri dahil bir kısım haklarının güvence altına alınabilmesi için onlarla neler konuşmamız gerektiğinin gündemini oluşturduk. İnşallah hem Suriyeli Konfederasyonumuz hem de HAK-İŞ olarak bu çalışmaları yine işçi emek perspektifinden sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Suriyeli vatandaşların çalışma izinleri konusundaki adımların sürdürüleceğini belirten Arslan, "Çalışma Bakanımızla da konuştuk. Bu konudaki muhataplarımızla da konuştuk. Yeni adımların geleceğinin umudunu asla kaybetmiyoruz. Türkiye bu istikametteki çalışmalarını devam ettirecek ve biz de destek olmaya devam edeceğiz. Çiftte standarttan uzak durarak insanları çeşitli gruplara ayırarak, bu grupları arasında ayrım yaparak, Türkiye tarih boyunca bir yanlışa düşmemiştir" diye konuştu.

"Göçmenlerin haklarını bu ülkenin eşit yurttaşlarının haklarıyla eşitleyene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

Arslan, göçmenlerin eşit haklarla yaşamaları için çalışacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Göçmenlerin haklarını bu ülkenin yurttaşlarının haklarıyla eşitleyene kadar da biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü temel yaklaşımız herkes ve her yerde insan olduğunu unutmayacağız. Onun için de insan hakları konusundaki ülkenin eksikleri varsa bunların giderilmesi, insan hakları bağlamında yapılması gerekenleri yapmak ve gerçekten insanların hangi ülkeden geldiklerine değil, hangi işi yaptıklarına ve hangi haklara sahip olduklarının bizim için esas olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Yapacak çok işimiz var."