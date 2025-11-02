HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı yeniden oluşturulsun

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş’in Antalya Manavgat’ta düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda konuştu. Arslan, toplantıda asgari ücret konusundaki çalışmaların 50 yıldır sürdüğünü vurguladı.

"50 yıl geçti ama yine de bugün biz ortak noktada buluşmuş durumdayız"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısından sağlıklı bir asgari ücret çıkarılamayacağını her zaman söylediklerini belirten Arslan, "Muhataplarımız, partnerlerimiz, birlikte işçileri temsil ettiğimiz konfederasyonlarımızın bazıları bizim bu taleplerimizi ne yazık ki ciddiye almadı. Ancak 50 yıl sonra HAK-İŞ'in bulunduğu noktaya çok şükür gelmiş oldular. Bu konfederasyonlarımıza HAK-İŞ ile aynı safta bulundukları için teşekkür ediyorum. 50 yıl geçti ama yine de bugün biz ortak noktada buluşmuş durumdayız. Artık 3 konfederasyon, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğinin altını çiziyor. Önümüzdeki günlerde 3 konfederasyon belki ortak belki ayrı ayrı açıklama yapacağız" diye konuştu.

Hak-İş’ten asgari ücret komisyonu uyarısı

Bu komisyonun nasıl olması gerektiğiyle ilgili HAK-İŞ'in çalışma yürüttüğünü ve yayın haline getirdikleri bu çalışmayı yakında yayımlayacaklarını ifade eden Arslan, "Bu dönem, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı değişmeden oluşturulacak asgari ücret belirlenmesine itirazımız var. Hükümetin, Sayın Bakan'ın ve ilgililerin, kamu kurumlarının bir an evvel aralık ayından önce Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısını, konfederasyonların talepleri doğrultusunda yeniden oluşturması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.